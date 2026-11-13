ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
36º
Ahora
ver más
36º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 13:35

JD Vance sopesa no aspirar a presidencia de EEUU en 2028 tras derrota electoral, según CNN

Imagen sin descripción

Washington, 13 nov (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sopesa seriamente no aspirar a la presidencia en 2028 tras la severa derrota republicana en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre, según fuentes cercanas al político citadas por CNN.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Vance ha sido considerado hasta ahora el favorito para suceder a Donald Trump como candidato presidencial republicano, pero, tras entrevistar a una docena de aliados y asesores del vicepresidente, la cadena informó este viernes de que tiene dudas por la fractura del movimiento MAGA y las exigencias de la paternidad.

"No me sorprendería ninguna decisión que tome", dijo una de esas personas. "Solo tiene 42 años. Es lo suficientemente joven como para recuperarse si el clima actual le impide triunfar. Puede que aún no sea su momento", agregó.

Tras la contundente victoria demócrata en las últimas elecciones al Congreso, Vance publicó un extenso mensaje en el que atribuyó la derrota republicana a la guerra contra Irán, ordenada por Trump el pasado febrero.

Vance, exsenador por Ohio, ha estado estrechamente vinculado al movimiento MAGA ('Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez'), una plataforma impulsada por Trump dentro del Partido Republicano que, entre otras posiciones, defendía no involucrar al país en conflictos extranjeros.

Las encuestas electorales muestran un claro rechazo a la ofensiva contra Irán y al aumento del costo de vida, especialmente de la gasolina, derivado del conflicto.

"Si no terminan la guerra con Irán, ningún republicano tendrá posibilidades en 2028", señaló otra de las fuentes entrevistadas por CNN.

Vance nunca ha anunciado oficialmente su intención de presentarse a las presidenciales de 2028, en las que Trump ya no puede optar a la reelección, pero antes de los últimos comicios se mostró convencido de que, si lo hiciera, contaría con el respaldo del actual presidente.

Trump, sin embargo, ha evitado señalar a Vance como su único posible sucesor y también ha mencionado al secretario de Estado, Marco Rubio, como potencial candidato.

Tras las legislativas, algunos medios informaron que Rubio se planteaba dejar el Departamento de Estado para distanciarse de Trump y buscar la candidatura en 2028, algo que el secretario de Estado desmintió.

Otros políticos republicanos, como el senador por Texas Ted Cruz o el gobernador saliente de Florida, Ron DeSantis, han acaparado la atención en los últimos días por sus críticas al desempeño electoral del partido, dando señales de que podrían buscar la candidatura.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar