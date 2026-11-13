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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:35

Jefe de la Mosad visita Washington, en medio de presiones por guerra con Irán, según Axios

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Washington, 13 nov (EFE).- El director de la agencia de inteligencia israelí Mosad, Roman Gofman, se encuentra de visita en Washington en un contexto en el que aumenta la presión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para reiniciar la guerra contra Irán, según la plataforma Axios.

Por EFE
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El medio atribuye la información a tres fuentes que constatan la visita de uno de los confidentes más cercanos de Netanyahu, para reunirse con altos funcionarios de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Gofman habría mantenido un encuentro con el director de la CIA, John Ratcliffe, en la capital estadounidense, antes de viajar a Miami para sostener una reunión con el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff.

La guerra con Irán, que iniciaron EE.UU. e Israel el pasado mes de febrero, se encuentra en un punto muerto y sin que prosperen las alternativas diplomáticas para un alto el fuego duradero.

Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones del 27 de octubre y su oponente, Gadi Eisenkot, es ahora el encargado de formar un nuevo Gobierno.

La oposición israelí ha expresado su temor a que Netanyahu intente lanzar un ataque contra Irán antes de que concluya el proceso de formación del Ejecutivo, etapa que supondría su salida del poder.

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