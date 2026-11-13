Kallas cree que Rusia la descarta como negociadora sobre Ucrania por ser "fuerte"

"No quieren a nadie fuerte al otro lado porque quieren imponer sus máximas exigencias, como han hecho siempre", respondió a la prensa a su llegada a la cumbre de la UE de este viernes, tras ser preguntada por qué es rechazada por el Kremlin como representante del bloque en las conversaciones de paz.

"Si negocias con alguien, quieres que el otro lado sea lo más débil posible para conseguir lo que quieras. Eso está claro, pero no les corresponde decir (quién representa a los europeos). Si les damos el derecho sobre esto realmente les estamos concediendo la ventaja que no deberían tener", expresó la exprimera ministra estonia.

Kallas se reivindicó de nuevo como negociadora europea precisamente ante una cita en la que los líderes de la UE debatirán sobre la necesidad de acudir a estas conversaciones con una sola voz coordinada.

Este asunto ha sido incluido por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la agenda de los líderes en respuesta a una carta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que reclamaba que la UE acudiese a las negociaciones con una sola voz y criticaba los múltiples formatos de negociación actuales.

Varios mandatarios europeos han apuntado directamente a Costa y a la propia Kallas como potenciales representantes de los europeos en el proceso de paz.

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Sin embargo, el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz se han mostrado cómodos con los formatos existentes, en los que París y Berlín tienen una posición privilegiada.

Sobre el fondo de las conversaciones, la alta representante de la UE subrayó la necesidad de pactar un alto el fuego con Rusia antes de tener cualquier conversación sobre la futura arquitectura de seguridad europea, porque hablar de esto estaría "desviando la atención" de lo realmente necesario.

"Si empezamos a hablar de lo que Rusia plantea en relación con la arquitectura de seguridad, en realidad caemos en las trampas que nos está tendiendo, porque esto desvía la atención del hecho de que no existe un alto el fuego y nos lleva, en la práctica, a empezar a escuchar sus planteamientos", destacó Kallas.