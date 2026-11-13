Kast se reunirá con Xi Jinping en medio de tensiones con China por Tratado de Alta Mar

"China es nuestro principal socio comercial y un país muy importante para Chile, con quien hemos construido una sólida relación de respeto, amistad y con una mirada de futuro", afirmó en una declaración pública el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Mantener el delicado equilibrio entre China y Estados Unidos, el mayor inversionista extranjero de Chile y uno de sus principales socios ideológicos, es uno de los principales retos diplomáticos del gobernante chileno.

Desde que llegó al poder hace ocho meses, Kast ha tenido gestos de acercamiento con la Administración de Donald Trump, como la adhesión al llamado Escudo de las Américas, una coalición multilateral de seguridad impulsada por EEUU.

El mandatario estadounidense también participará en la cumbre de líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés) que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen, los días 18 y 19 de noviembre, pero no esta programado un encuentro bilateral con Kast.

Como telón de fondo del encuentro entre Kast y Xi Jinping también las recientes tensiones por la candidatura chileno-belga a la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, destinado a proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.

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Bélgica y Chile anunciaron la semana pasada un acuerdo para unir sus candidaturas para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar, con una propuesta que contempla repartir sus funciones entre Valparaíso y Bruselas.

El objetivo es facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado, que deberá pronunciarse sobre su ubicación, pues China también ha presentado como alternativa la ciudad de Xiamen.

"Es una falta de respeto", señaló el jueves la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, quien afirmó que ambos países "resolvieron a escondidas asuntos que deberían haber sido determinados colectivamente por las partes del acuerdo".

Conocido por sus siglas en inglés BBNJ y adoptado en 2023 bajo los auspicios de Naciones Unidas, el tratado tiene como objetivo proteger la biodiversidad en las aguas internacionales, entre otras medidas mediante la creación de áreas marinas protegidas y la evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas.

Desde la Cancillería chileno dijeron que respetan "el legítimo interés de China de presentar su propuesta para ser sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar" y que la candidatura conjunta de Chile y Bélgica "se sustenta en la importancia histórica que los dos países entregamos a la protección de los océanos".

La visita a China forma parte de una gira más amplia, que también llevará al mandatario a Vietnam y Japón.

"Vietnam ofrece posibilidades reales para las empresa chilenas. Buscaremos estrechar vínculos con la que es una de las economías más dinámicas del sudeste asiático, un mercado de 100 millones de personas", subrayó Pérez Mackenna.

Para finalizar la gira, Kast viajará a Japón, donde sostendrá una reunión con su primera ministra, Sanae Takaichi, entre otros encuentros de alto nivel.

"Con esta gira reforzaremos una de las prioridades de nuestra política exterior: fortalecer la presencia de Chile en el mundo, profundizando los vínculos con socios estratégicos y promoviendo nuestros intereses en los principales espacios de dialogo internacional", agregó el canciller.