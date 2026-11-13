Kenia busca tener 1.500 rinocerontes negros para 2031 tras superar los 1.200 ejemplares

Dicha meta fue fijada tras una reunión en Nairobi con el Fondo Mundial para la Naturaleza en Kenia (WWF, en inglés) y otros actores conservacionistas para revisar el Plan de Acción y Recuperación del Rinoceronte Negro de Kenia (2027-2031), según un comunicado del KWS.

"¿El objetivo? Al menos 1.500 rinocerontes negros para 2031, con el apoyo de una gestión del hábitat más sólida, así como de medidas de vigilancia, seguridad y colaboración para la conservación", añadió.

Sin embargo, el KWS apuntó que la protección de la vida silvestre no trata tan solo de aumentar el número de ejemplares, sino de asegurar que esas poblaciones "tengan el espacio, la protección y los recursos necesarios para prosperar durante generaciones".

"De tan solo 370 rinocerontes negros en 1989 a 1.207 en la actualidad. ¡Esa sí que es una historia de conservación digna de celebración!", detalló.

Al superar esa cifra de 1.200 rinocerontes en septiembre, el KWS logró la cifra establecida en el plan de recuperación 2022-2026, como informaron medios locales.

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Este aumento de ejemplares, de acuerdo con el KWS, también aumenta la presión sobre los ecosistemas, pues más del 80 % de los rinocerontes negros del país se encuentran en poblaciones cercadas que operan al límite o por encima de la capacidad de carga ecológica, lo que afecta a la calidad del hábitat, la diversidad genética, las muertes evitables y la sostenibilidad.

Por tanto, el servicio propuso establecer dos emplazamientos adicionales capaces de sustentar poblaciones viables de rinocerontes, junto con una mayor investigación, conectividad del paisaje y operaciones de seguridad basadas en la inteligencia.

El nuevo plan busca fortalecer la gestión del hábitat, el monitoreo, la seguridad y las colaboraciones para la conservación de esta especie.

Además, fija un objetivo de crecimiento anual de su población de al menos el 5 %, así como mantener la caza furtiva y otras formas de mortalidad prevenible por debajo del 0,5 % anual.

Asimismo, el KWS indicó que no se registraron incidentes de caza furtiva de rinoceronte negro durante 2025 ni en los primeros nueve meses de 2026.

En 1970, Kenia contaba con una población estimada de 20.000 rinocerontes negros, pero la caza furtiva provocó que esa cifra se redujera a 370 en 1989, según el KWS.

El rinoceronte negro, que se distribuye principalmente en Namibia, Sudáfrica y Kenia, está calificado por el WWF como una especie "en peligro de extinción", aunque reconoce que se está recuperando "tímidamente" gracias a programas de conservación.

En total, este organismo estima que únicamente hay 5.000 rinocerontes negros en libertad en todo el continente.