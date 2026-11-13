La banda El Laberinto del Coco llevará por primera vez la bomba puertorriqueña a Oceanía

"Llegamos con mucha ilusión y con los brazos abiertos, listos para darle la bienvenida a toda la gente de Australia y Nueva Zelanda al universo de El Laberinto del Coco. Queremos compartir nuestra música, nuestras raíces y, sobre todo, vivir ese intercambio cultural que hace que cada encuentro sea único", enfatizó a EFE Héctor Barez, conocido como Coco, líder de la banda compuesta por catorce integrantes, que colaboró en el más reciente álbum de la artista Rainao, 'Marcriá'.

Coco, quien fue percusionista del famoso grupo Calle 13, aseguró que con su grupo actuarán en WOMADelaide, en Australia del 5 al 8 de marzo y en WOMAD Aotearoa de Nueva Zelanda, del 12 al 14 de marzo, con "la energía y el sonido colectivo" que caracteriza a su innovadora propuesta musical que también fue pionera en presentar la bomba puertorriqueña en la plataforma de Tiny Desk en 2024.

El Laberinto del Coco mezcla distintos ritmos musicales con el género puertorriqueño de la bomba, que está de nuevo en auge y nació entre los esclavos africanos como sincretismo de la cultura taína y la española con más de veintiún ritmos, entre ellos los más conocidos son sicá, seis corrido, holandé, cuembé y yubá.

Para Coco, "la bomba está viviendo uno de sus momentos más importantes. Basta con mirar lo que ocurre en Puerto Rico. Hay escuelas y talleres dedicados a enseñar y mantener viva esta práctica; cada vez surgen nuevos grupos y músicos que están haciendo un trabajo extraordinario, y hay personas de distintas generaciones acercándose a ella".

La bomba estuvo prohibida en espacios públicos durante mucho tiempo, brilló con algunas agrupaciones salseras de Puerto Rico y Nueva York, y la tradición se conservó en reuniones privadas de familias como los Cepeda y los Ayala que la mantuvieron viva a lo largo de las generaciones; y en los últimos años, ha resonado en conciertos multitudinarios de Rauw Alejandro y en la Residencia de 31 conciertos que hizo Bad Bunny en Puerto Rico.

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"La bomba nos acompaña y nunca nos ha decepcionado. Tiene una fuerza, una energía y un magnetismo muy particulares; es de esas músicas de las que resulta difícil despegarse una vez que conectas con ellas. No importa el idioma ni de dónde vengas: hay algo en el diálogo entre el tambor, el baile y el canto que logra conectar con la gente", precisó el director del grupo musical.

La agrupación, que publicó su primer álbum en 2017 con trece temas, entre ellos ‘Llegale’, ‘El Dilema’ y ‘Plere María’, debutará con esta tradición musical de Puerto Rico en Oceanía y llevará el legado de otros grupos de la bomba puertorriqueña que cada día preservan su cultura como son: La Bomba Va, Bomba Evolución, el Junte Loiceño, Belele, Afrikataal o Son del Batey, entre otros.

"Nosotros seguimos el camino que nos van abriendo los tambores y que, de alguna manera, nuestros ancestros nos van llevando hasta donde tenemos que llegar. Poder compartir una tradición tan importante para nuestra identidad, nacida de la experiencia y la resistencia de nuestros antepasados, en lugares tan distantes de Puerto Rico, es un privilegio y una responsabilidad que asumimos con muchísimo orgullo", concluyó Coco.