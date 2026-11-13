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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 18:55

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,68 %

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Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 2,68 %, hasta las 84.704,48 unidades.

Por EFE
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Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Cresud (+8,58 %) y las de Ternium Argentina (+8,09%), mientras que bajaron Bolsas y Mercados Argentinos (-0,5 %) y Banco de Valores (0,19 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta 3,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 830 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.570 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a 1543,5.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió un 0,32 % a 1.570 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,8 %, a 1.664,95 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,2 %, hasta los 1.576,92 pesos por unidad.

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