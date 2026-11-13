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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:40

La Bolsa de México pierde 0,26 % en la semana y se ubica en las 71.204,98 unidades

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una pérdida de 0,84 %, que la llevó a cerrar la semana con una caída del 0,26 % para sumar dos bajas en las últimas tres semanas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 71.204,98 unidades.

Por EFE
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Del lunes al miércoles, el mercado mexicano se apuntó tres nuevos máximos históricos en fila, el último de 72.002,05 puntos.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global. Las ganancias se deben a un optimismo sobre la caída de los precios de los energéticos a nivel internacional", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV se movió en sentido contrario ya que "cerró la semana con una pérdida de 0,26 %, pero a pesar de la caída, el índice alcanzó un nuevo máximo histórico".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las caídas semanales de Industrias Peñoles (-6,26 %), Alpek (-5,04 %), Genomma Lab (-3,95 %), Cemex (-2,77 %) y GCC (-2,75 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que a pesar de la pérdida semanal, el mercado mexicano registra un rendimiento del 2,91 % en lo que va de noviembre y de 10,7 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,48 % frente al dólar al pasar de 18,62 a 18,53 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 178,4 millones de títulos por un importe de 18.391 millones de pesos (unos 992,5 millones de dólares).

De las 711 firmas que cotizaron en la jornada, 180 terminaron con sus precios al alza, 505 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 4,89 %; de la firma Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el 2,98 %, y de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el 2,06 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -3,47 %; de la entidad grupo financiero Banorte (GFNORTE O), con el -3,33 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -2,78 %.

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