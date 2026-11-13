ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 18:50

La bolsa de São Paulo sube un 2,35 % semanal con el avance legislativo del ajuste fiscal

Imagen sin descripción

São Paulo, 13 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó un acumulado semanal del 2,35 %, ante el avance de la tramitación legislativa del plan de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 172.457 puntos, tras subir un 0,66 % este viernes.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 2,6 % semanal frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,654 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El Senado aprobó ayer por la noche el texto base de un programa de ajuste que busca ahorrar por lo menos 8.000 millones de dólares el próximo año.

Sin embargo, el mercado todavía ve incertidumbre en la tramitación legislativa de la medida, que debe pasar también por la Cámara de Diputados, y tiene dudas sobre la suficiencia de los recortes de gasto.

En este contexto, los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1,3 %, mientras que los títulos de la minera Vale se dejaron un 0,7 %.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas fueron las de las tiendas Magazine Luiza (+10,4 %) y las de la cárnica Minerva (+7,2 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores bajadas fueron los de la minera CSN (-12,0 %) y los de la tecnológica Positivo (-6,5 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 27.720 millones de reales (unos 4.900 millones de dólares) en 4,1 millones de operaciones.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
05
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más

Te puede interesar