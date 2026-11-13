La bolsa de São Paulo sube un 2,35 % semanal con el avance legislativo del ajuste fiscal

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 172.457 puntos, tras subir un 0,66 % este viernes.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 2,6 % semanal frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,654 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El Senado aprobó ayer por la noche el texto base de un programa de ajuste que busca ahorrar por lo menos 8.000 millones de dólares el próximo año.

Sin embargo, el mercado todavía ve incertidumbre en la tramitación legislativa de la medida, que debe pasar también por la Cámara de Diputados, y tiene dudas sobre la suficiencia de los recortes de gasto.

En este contexto, los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1,3 %, mientras que los títulos de la minera Vale se dejaron un 0,7 %.

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Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas fueron las de las tiendas Magazine Luiza (+10,4 %) y las de la cárnica Minerva (+7,2 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores bajadas fueron los de la minera CSN (-12,0 %) y los de la tecnológica Positivo (-6,5 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 27.720 millones de reales (unos 4.900 millones de dólares) en 4,1 millones de operaciones.