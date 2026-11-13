La Bolsa de Taiwán cierra con avance del 1,35 % tras la salida de Jensen Huang de Nvidia

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzó 583,25 puntos para concluir en 43.675,12 enteros.

Las firmas tecnológicas registraban ganancias generalizadas durante la sesión, incluidas Foxconn (+0,42 %), TSMC (+0,43 %), ASE Technology (+2,05 %) y MediaTek (+7,01 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial.

Huang dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia, que nombró como directora ejecutiva interina a su hasta ahora directora financiera, Colette Kress, mientras busca un sustituto permanente.

La salida se produjo después de que trascendiera una supuesta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial.