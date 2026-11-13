ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 00:50

La Bolsa de Taiwán sube más del 2 % tras la dimisión de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Imagen sin descripción

Taipéi, 13 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, subía más del 2 % cerca del mediodía de este viernes, en una jornada marcada por la dimisión en la víspera del cofundador y consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, por el escándalo que le rodea.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzaba un 2,07 % a las 11:30 horas (03:30 GMT) con respecto al cierre anterior, hasta los 43.982,78 puntos, tras arrancar la sesión con ganancias cercanas al 3 %.

Las firmas tecnológicas registraban ganancias generalizadas a esa hora, incluidas TSMC (+1,28 %), Delta Electronics (+1,61 %), ASE Technology (+3,58 %) y MediaTek (+10 %), aunque Foxconn, principal encargada de ensamblar los servidores de IA de Nvidia, cedía un 0,21 %.

Huang dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia, que nombró como directora ejecutiva interina a su hasta ahora directora financiera, Colette Kress, mientras busca un sustituto permanente.

La salida se produjo después de que trascendiera una supuesta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Policiales
Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”
Ver más

Te puede interesar