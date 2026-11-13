La canadiense Cerrado Gold compra la mina de oro Manantial Espejo en el sur de Argentina

En un comunicado, Cerrado Gold dijo que comprará a Pan American Silver el 100 % de las acciones de Minera Tritón Argentina (MTA), dueña de Manantial Espejo.

Según indicó, la adquisición implicará el pago de 10 millones de dólares en efectivo al cierre de la operación y dos pagos diferidos de 5 millones de dólares cada uno.

La financiación para la compra y la reactivación de Manantial Espejo será aportada por Minera Don Nicolás, una subsidiaria en Argentina de Cerrado Gold.

Además, MTA ha otorgado a Pan American una regalía del 1 % sobre los ingresos netos para saldar la deuda existente que tiene con la minera canadiense.

Las actividades de extracción y procesamiento en Manantial Espejo concluyeron a finales de 2022, después de que la operación produjera 68.000 onzas de oro equivalente en aquel año, quedando material mineralizado en el lugar.

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En el comunicado, el director ejecutivo y presidente de Cerrado Gold, Mark Brennan, dijo que se ha diseñado un plan por fases con vistas a reactivar las operaciones de la mina en 2027.

"Mediante exploración y desarrollo adicionales, el objetivo de Cerrado es que MTA recupere sus niveles históricos de producción", señaló.

Manantial Espejo produjo entre 110.000 y 137.500 onzas de oro equivalente al año entre 2009 y 2016, y entre 52.000 y 88.000 onzas anuales entre 2017 y 2022.

El yacimiento consta de dos minas a cielo abierto y galerías subterráneas adicionales, mientras que la planta de procesamiento tiene capacidad para operar hasta 2.500 toneladas por día.