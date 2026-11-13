La CIDH pide a Ecuador investigar posible motivación política en asesinato de candidatos

Se trata del asesinato de Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato al mismo cargo, y de Cristhian Rugel, postulante a concejal, quienes fueron acribillados la noche del lunes durante un ataque armado registrado en el sector Los Israelitas, donde ambos participaban en un mitin de cara a los comicios locales.

Junto a ellos también falleció una comerciante de la zona que fue identificada como Hilda Ruiz.

La CIDH condenó los asesinatos, pidió que se juzgue y se sancione a los responsables y le recordó al Estado ecuatoriano "que debe asegurar la celebración de elecciones seccionales libres, justas y pacíficas, de conformidad con sus obligaciones internacionales".

"El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos y prevenir ataques contra la vida y la integridad de las personas que participan en actividades políticas, en cumplimiento de la Convención Americana", señaló el organismo en su cuenta de la red social X.

El pronunciamiento se une al que hizo el martes la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegará al país andino para observar los comicios y que aseguró que el pueblo ecuatoriano "merece ejercer su derecho al voto en un clima de paz y convivencia cívica".

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De acuerdo a la Policía, varios sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el lugar en donde se estaba realizando el evento político y realizaron varios disparos que provocaron la muerte de los dos candidatos y la comerciante.

El coronel Renato González, jefe policial de la provincia de El Oro, a la que pertenece Huaquillas, dijo la noche del crimen que Rugel fue extorsionado meses atrás por uno de sus comercios, por lo que presumen que el ataque puede estar relacionado con ese caso, aunque recordó que uno de los hijos de Farfán también fue asesinado hace nueve meses.

Además, señaló que no descartaban que el asesinato pudiera tener "alguna connotación de carácter político".

El Oro es una de las provincias más afectadas por la violencia que azota al país andino en los últimos años y que llevó al presidente, Daniel Noboa, a declarar en 2024 una "guerra" a las bandas criminales.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las próximas elecciones locales, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.