ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 20:30

La CIDH pide a Ecuador investigar posible motivación política en asesinato de candidatos

Imagen sin descripción

Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes a Ecuador a investigar "con debida diligencia" el asesinato de dos candidatos ocurrido en el municipio de Huaquillas, fronterizo con Perú, y que se indague una "posible motivación política" del crimen, en el marco de las elecciones locales del 29 de noviembre.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Se trata del asesinato de Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato al mismo cargo, y de Cristhian Rugel, postulante a concejal, quienes fueron acribillados la noche del lunes durante un ataque armado registrado en el sector Los Israelitas, donde ambos participaban en un mitin de cara a los comicios locales.

Junto a ellos también falleció una comerciante de la zona que fue identificada como Hilda Ruiz.

La CIDH condenó los asesinatos, pidió que se juzgue y se sancione a los responsables y le recordó al Estado ecuatoriano "que debe asegurar la celebración de elecciones seccionales libres, justas y pacíficas, de conformidad con sus obligaciones internacionales".

"El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos y prevenir ataques contra la vida y la integridad de las personas que participan en actividades políticas, en cumplimiento de la Convención Americana", señaló el organismo en su cuenta de la red social X.

El pronunciamiento se une al que hizo el martes la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegará al país andino para observar los comicios y que aseguró que el pueblo ecuatoriano "merece ejercer su derecho al voto en un clima de paz y convivencia cívica".

De acuerdo a la Policía, varios sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el lugar en donde se estaba realizando el evento político y realizaron varios disparos que provocaron la muerte de los dos candidatos y la comerciante.

El coronel Renato González, jefe policial de la provincia de El Oro, a la que pertenece Huaquillas, dijo la noche del crimen que Rugel fue extorsionado meses atrás por uno de sus comercios, por lo que presumen que el ataque puede estar relacionado con ese caso, aunque recordó que uno de los hijos de Farfán también fue asesinado hace nueve meses.

Además, señaló que no descartaban que el asesinato pudiera tener "alguna connotación de carácter político".

El Oro es una de las provincias más afectadas por la violencia que azota al país andino en los últimos años y que llevó al presidente, Daniel Noboa, a declarar en 2024 una "guerra" a las bandas criminales.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las próximas elecciones locales, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
02
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
03
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más
04
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
05
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro y la goleada de Paraguay: “Buena presentación”
Ver más

Te puede interesar