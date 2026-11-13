La COP31 entra en la fase de negociación con una última llamada de Guterres para actuar

"El futuro de nuestro planeta no puede negociarse en los términos de quienes se benefician de su destrucción", afirmó Guterres al criticar al "lobby de los combustibles fósiles" en su última rueda de prensa en la COP31, marcada por el inicio de las discusiones sobre un posible documento político final.

Guterres, que abandona el cargo de secretario general de la ONU a finales de año, hizo balance de sus casi diez años al frente de la organización y defendió su empeño en contar la verdad sobre el calentamiento global, aunque resultara incómoda.

"No se puede construir la paz en un planeta en llamas", sostuvo, al recordar que el cambio climático agrava el hambre, los desplazamientos, el endeudamiento y la competencia por la tierra y el agua.

El político portugués reclamó acelerar una transición justa para abandonar los combustibles fósiles y reducir la exposición de las economías a los vaivenes de precios y la inestabilidad geopolítica.

"No hay una vía creíble hacia un clima seguro sin abandonar los combustibles fósiles", afirmó.

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El secretario general respaldó extender las renovables, pero insistió en que ese crecimiento debe reducir la producción, el consumo y las emisiones de los combustibles fósiles.

Guterres advirtió de que superar los 1,5 grados de calentamiento es inevitable y pidió limitar la magnitud y duración de ese rebasamiento para volver por debajo del umbral.

Con los compromisos nacionales actuales, alertó, el mundo se encamina hacia unos 2,5 grados a finales de siglo, una "receta para la catástrofe".

Su despedida incluyó un encuentro previo con representantes de la sociedad civil, que le agradecieron su compromiso en la lucha contra el cambio climático

La economía centró buena parte del viernes, dedicado dentro de los días temáticos de la cumbre a las finanzas y el comercio, con una demanda común: que los recursos lleguen sin agravar la deuda de los países pobres.

"Tenemos una situación de injusticia estructural", denunció Guterres, al señalar que quienes más contaminan no han reunido los fondos necesarios para atender a quienes sufren.

El secretario general propuso multiplicar el efecto de las aportaciones mediante los bancos de desarrollo.

Según sostuvo, un dólar destinado al capital de esas instituciones puede respaldar entre ocho y diez dólares de financiación, gracias a su capacidad para captar recursos en los mercados.

También defendió ampliar las garantías, que permiten compartir riesgos y atraer inversión privada.

A su juicio, estos mecanismos pueden movilizar más dinero sin aumentar los déficits presupuestarios de los países desarrollados, pero requieren superar resistencias políticas y burocráticas.

El responsable de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, pidió que los países no se vean obligados a "elegir entre pagar sus deudas y reforzar su resiliencia".

En su intervención trazó un "círculo vicioso": la amenaza de desastres encarece los préstamos; cuando llega la catástrofe, caen los ingresos y aumentan los costes de reconstrucción, con lo que tienen menos recursos para prevenir nuevos daños.

Stiell pidió financiación asequible, procedimientos más sencillos y ayudas a fondo perdido para las economías más vulnerables.

"La financiación climática debe adaptarse a los países, y no al revés", afirmó.

Estas demandas coincidieron con la publicación de las primeras "reflexiones" de la presidencia sobre el posible documento final, conocido en inglés como "cover decision".

Ese documento final es un texto que reúne las principales orientaciones políticas de la cumbre y conecta asuntos negociados por separado para darles coherencia.

Lo publicado este viernes no es un borrador de acuerdo ni refleja consenso, sino que se limita a organizar todas las propuestas expresadas por las delegaciones, en una especie de 'carta de los reyes magos'.

Entre ellas figura responder a la superación de los 1,5 grados, abandonar los combustibles fósiles y elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía en 2035.

También aparecen peticiones para no señalar fuentes energéticas concretas, junto con las hojas de ruta de Brasil para abandonar los combustibles fósiles y luchar contra la deforestación.

En financiación, recoge los objetivos de alcanzar 300.000 millones de dólares anuales en 2035, dentro de un esfuerzo de 1,3 billones de fuentes públicas y privadas, y concretar cómo triplicar los recursos para adaptación, con el fin de prepararse ante el cambio climático.

La aprobación del documento final requiere consenso, por lo que se dejarán muchas cosas fuera, aunque no todo su contenido se convierte en obligaciones jurídicas.

Las delegaciones presentarán propuestas escritas durante el fin de semana, antes de un primer borrador previsto, en principio, para comienzos de la próxima semana.