La Cruz de Motupe y otros símbolos del norte de Perú presiden altar de la misa de León XIV

En el altar levantado en las Pampas de Pimentel, en las cercanías a la ciudad de Chiclayo, destacan elementos culturales emblemáticos del norte de Perú, que tiene una historia prehispánica milenaria y es conocido por su gran fervor religioso.

El elemento más destacado es la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, la imagen religiosa más venerada en la región, que preside el encuentro al haber sido colocada en la parte central del altar detrás del papa.

Para la celebración también se han llevado otras imágenes de gran arraigo católico, como la Virgen de las Mercedes de Paita, la Virgen de la Puerta, el Divino Niño del Milagro de Etén y San Pedro de Chimbote. Además, se encuentra la Cruz de la Evangelización de Tumbes y el Señor de los Milagros.

Ante el altar figuran elementos de la milenaria tradición cultural y marítima de Lambayeque, como el caballito de totora, una embarcación prehispánica que aún usan los pescadores de la zona, y manteles y ornamentos bordados a mano por las religiosas de un convento de Chiclayo, que también confeccionaron las vestiduras y decenas de miles hostias para la misa.

A la primera gran concelebración religiosa que oficia el pontífice en Perú, en la ciudad en la que fue obispo durante ocho años, asisten unas 500.000 personas, entre las que se encuentra la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

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En Chiclayo el papa recorrerá varios lugares de su antigua diócesis, algunos de ellos recónditos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña, lugar donde murió el santo español Santo Toribio de Mogrovejo y en el que cerrará el año jubilar por los 300 años de su canonización, al sentirse el papa especialmente identificado con él.

El papa, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015, también se reencontrará con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo.

Visitará, además, la iglesia San Óscar Arnulfo Romero en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, para cuya construcción intercedió consiguiendo fondos de benefactores estadounidenses, y visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde se reunirá con la comunidad universitaria de la ciudad.

El pontífice cumplirá sus actividades en Chiclayo hasta este sábado y el domingo viajará hacia la ciudad sureña de Cusco y a la amazónica de Pucallpa, tras lo cual volverá a Lima para cerrar el lunes sus actividades en Perú, donde vivió y cumplió más de dos décadas de labor pastoral, con una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano.