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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 15:45

La directora del Ballet Nacional de Cuba participa como jurado en certamen en Rusia

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La Habana, 13 nov (EFE).- La directora general del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay Valdés, participará como jurado en el Festival Concurso Panruso Joven Coreógrafo, que tiene lugar hasta el próximo 15 de noviembre, en San Petersburgo, Rusia, informó este viernes la agrupación danzaría.

Por EFE
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Valdés "fue invitada a ofrecer dos clases magistrales a los bailarines de la Academia Boris Eifman. Su quehacer como maestra fue reconocido por el personal docente de la institución, lo que constituye también una reafirmación del prestigio de la escuela cubana de ballet", indicó un comunicado del BNC.

El texto señala, además, que otros dos bailarines del BNC, Greisell Lastre y Joan Manuel, actuarán como invitados en la Gala que se presentará el 14 de noviembre, en la que interpretarán 'Psámate', coreografía de la cubana Ely Regina.

De acuerdo con el comunicado, el programa de esa función incluirá piezas originales de los ganadores del concurso ruso, junto con otras obras y actuaciones de reconocidos coreógrafos y bailarines de China, Bielorrusia, Kazajistán y otros países.

También, participarán estudiantes de la Academia Boris Eifman, una innovadora escuela de ballet dedicada a la formación de bailarines versátiles.

El jurado del Festival Concurso Panruso Joven Coreógrafo está integrado por el solista principal del Teatro Académico Estatal de Ballet Boris Eifman, Serguéi Volobúyev.

Lo acompañan además, el coreógrafo Oleg Gabíshev; la decana de la Facultad de Coreografía del Instituto Ruso de Artes Escénicas, Ksenia Popova; y el director artístico y director en funciones de la Academia de Danza Boris Eifman, Konstantín Matvéyev, indicó el texto del BNC.

El pasado septiembre, Valdés junto al BNC, realizó una gira por varias ciudades de Rusia, en las que presentaron la obra Giselle, en la versión coreográfica de la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso (1920-2019).

Giselle es una de las piezas emblemáticas del repertorio de la compañía de ballet de la isla y de otros reconocidos grupos de danza internacionales.

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