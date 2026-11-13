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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 07:50

La economía de la eurozona creció un 0,4 % y la de la UE un 0,5 % en el tercer trimestre

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Bruselas, 13 nov (EFE).- El producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,4 % en la eurozona y un 0,5 % en el conjunto de la UE entre julio y septiembre en comparación con el trimestre previo, en ambos casos dos décimas por debajo de la expansión registrada en el segundo trimestre del año, de acuerdo con los datos revisados publicados este viernes por Eurostat.

Por EFE
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Aunque el crecimiento de la economía europea se ralentizó en el tercer trimestre, este sigue siendo superior al del primer trimestre del año, en el que el PIB estuvo prácticamente estancado en ambas zonas, y al del último cuarto de 2025, cuando el incremento fue del 0,2 % y 0,3 %, respectivamente, a pesar del continuado impacto de la guerra en Irán.

En comparación con el tercer trimestre del año pasado, el PIB aumentó un 1,3 % en el área del euro y un 1,5 % en el conjunto de los Veintisiete.

España repite como el país con mayor crecimiento económico entre las cuatro grandes economías del bloque, con una tasa trimestral del 0,6 %, por delante de Alemania (0,2 %) e Italia (0 %), mientras que Francia experimentó una ligera contracción del 0,1 % en el tercer trimestre.

Sin embargo, Irlanda fue el socio de la UE con una mayor expansión (5,5 %), aunque Eurostat pide prestar "atención particular" al dato de este país porque usa fuentes "incompletas" de datos y, de hecho, en el pasado ya ha sido objeto de fuertes revisiones que incluso han motivado cambios en la tasa global de la eurozona.

Le siguieron Rumanía, con un crecimiento del 2,1 %, y a mayor distancia Polonia (0,8 %), mientras que Países Bajos, Estonia y Bulgaria vieron incrementarse su PIB un 0,6 %, en línea con España.

República Checa, Chipre y Finlandia registraron un aumento trimestral de su PIB del 0,5 %, Suecia del 0,4 % y Bélgica del 0,3 %, en tanto que el incremento fue del 0,2 % en Alemania, Austria y Portugal.

Las tasas más bajas se dieron en Hungría y Eslovaquia (ambas 0,1 %), mientras que el PIB se estancó en Italia (0 %) y cedió un 0,1 % en Francia y un 1,0 % en Lituania, que registró la mayor caída de entre los países para los que la oficina de estadística comunitaria dispone de datos.

Por otro lado, la tasa de empleo se mantuvo estable entre julio y septiembre tanto en la eurozona como en la UE, tras haber registrado incrementos del 0,1 % en los dos trimestres precedentes en ambas zonas.

En comparación con el tercer trimestre de 2025, el número de personas con empleo aumentó un 0,4 % tanto en el área del euro como en la UE, de acuerdo con la primera estimación difundida este viernes por Eurostat.

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