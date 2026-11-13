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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:10

La eurozona registró un déficit comercial de 10.300 millones de euros en septiembre

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Bruselas, 13 nov (EFE).- La zona euro, compuesta por veintiún Estados miembros de la Unión Europea (UE), registró el pasado mes de septiembre un déficit comercial internacional de 10.300 millones de euros, frente al superávit de 13.500 millones de euros del mismo mes del año anterior, apuntó este viernes Eurostat.

Por EFE
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Según datos publicados por la oficina estadística de la UE, las exportaciones de bienes de la eurozona al resto del mundo aumentaron en un 6 % respecto al mismo período en 2025, pero también lo hicieron las importaciones en un 16,1 %.

En total, las exportaciones alcanzaron un valor de 272.700 millones de euros, mientras que las importaciones costaron 283.000 millones de euros, indicó la oficina estadística en un comunicado.

Eurostat atribuyó el deterioro de la balanza comercial respecto a septiembre de 2025 principalmente al aumento del déficit energético, que pasó de 20.700 a 33.000 millones de euros.

Del mismo modo, el superávit de maquinaria y vehículos también se redujo de 10.000 millones de euros a 3.000 millones de euros.

Entre enero y septiembre de 2026, el déficit comercial de la eurozona se situó en 36.500 millones de euros, frente al superávit de 102.200 millones de euros en 2025. Sin embargo, el comercio entre países de la eurozona aumentó en un 5,7 % entre ambos períodos.

Respecto al total de países que conforman la UE, no únicamente la eurozona, el déficit fue de 16.800 millones este mes de septiembre, respecto a un superávit de 11.400 millones de euros en septiembre de 2025.

En cuanto a los mayores socios comerciales de la UE, las exportaciones a Estados Unidos cayeron en un 10,6 % respecto al mes de septiembre del año anterior, mientras que las importaciones aumentaron en un 14,7 %.

Con China, las exportaciones cayeron en un 1,4 % y las importaciones ascendieron en un 12,2 %.

Por otro lado, las exportaciones europeas a India, Japón y Brasil aumentaron en un 12,9 %, 10,8 % y 9,4 % respectivamente. Las importaciones procedentes de estos países también subieron en un 17,5 % en India, 9,9 % en Japón y 38,9 % en Brasil.

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