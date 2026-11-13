La Fiscalía española denuncia a TikTok por posibles casos de abuso sexual infantil

La denuncia ha sido interpuesta por la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

En su escrito, el Ministerio Público solicita la apertura de un procedimiento judicial, la declaración de secreto de las actuaciones y la práctica de las correspondientes diligencias de investigación para la determinación de los hechos y sus posibles responsables.

Además, reclama con carácter urgente e inmediato la retirada de los contenidos de abuso denunciados.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por la plataforma de verificación de contenidos Maldita.es, en la que asegura que ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

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La denuncia de Fiscalía tiene lugar después de que este miércoles los denunciantes comparecieran ante la fiscal de sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar el material probatorio.

La Agencia Española de Protección de Datos ha anunciado que va a pedir a TikTok información concreta sobre las actuaciones que está adoptando para retirar los contenidos de abuso sexual infantil en su red antes de ordenar el bloqueo que impida el acceso a esos contenidos.