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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:15

La gira mundial de 'KPop Demon Hunters' tendrá 34 conciertos en EE.UU. y 16 en Europa

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Redacción Internacional, 13 nov (EFE).- La gira mundial de 'KPop Demon Hunters', el fenómeno musical y cultural de las guerreras K-pop, se desarrollará de junio a octubre de 2027 y constará de 34 conciertos en Estados Unidos y 16 en Europa, según anunció este viernes la promotora estadounidense AEG Presents.

Por EFE
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Los espectáculos, que se celebrarán en grandes estadios, mezclarán música con actuaciones de acrobacias y las coreografías que se han hecho populares de las canciones que componen la banda sonora de la popular película, entre las que está 'Golden', el tema que se llevó el Óscar a mejor canción.

La preventa de entradas comenzará el 18 de noviembre para quienes se registren en la web kpopdemonhunterstour.com y para los clientes de Mastercard, mientras que la venta general se abrirá el día 20.

La gira comenzará en Baltimore el 5 de junio, con dos conciertos, uno por la mañana y otro por la tarde. Ese mes pasará por Newark (2 citas), Columbus, Chicago (2), Indianápolis, Hamilton (2) y Nueva York (2).

En julio llegará con dos espectáculos a Pittsburgh, seguido de Charlotte, Atlanta (2), Sunrise, Orlando (2), Dallas (2), Phoenix (2) y Los Ángeles -la única ciudad estadounidense con tres citas confirmadas-.

Ontario, Las Vegas (también con concierto por la mañana y por la tarde), Oakland (2) y Tacoma (2) cerrarán la fase estadounidense de la gira, que finalizará el 14 de agosto.

Ya en septiembre, el espectáculo saltará a Europa, con una primera cita en Zúrich (Suiza), el día 1, seguida de dos conciertos en Milán (Italia), y otros dos en Ámsterdam, Viena, Berlín y Hamburgo (Alemania).

En Copenhague habrá un solo concierto, mientras que en Oslo habrá dos, y cerrará el mes de septiembre la cita de Colonia (Alemania).

En octubre, las guerreras pasarán por Bruselas -2 conciertos-, París, Dublín (2), Glasgow, Birminghan (2), Manchester y Londres, donde acabará la gira, con tres conciertos en el O2 de la capital británica los días 22 y 23.

Según un comunicado de prensa que Netflix publicó en mayo cuando anunció que habría gira, será "una experiencia en vivo que dará vida a elementos de la película ganadora de dos premios Oscar -mejor canción y mejor filme de animación- de maneras espectaculares".

El espectáculo buscará recrear la experiencia de los conciertos de HUNTR/X, el grupo ficticio que protagoniza la cinta y que está integrado por Rumi, Mira and Zoey, cuyas integrantes combinan su carrera como estrellas del K-pop con la lucha secreta contra fuerzas demoníacas.

Escrita y dirigida por Maggie Kang, la película se estrenó en junio de 2025 y rápidamente se convirtió en un gran éxito para Netflix, llegando a ser la película en inglés más popular de la plataforma con 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días disponible.

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