La inversión global en transición energética crece pero a menor ritmo y más fragmentada

Uno de los puntos clave durante las cumbres climáticas, como la COP31 que se celebra ahora en Antalya (Turquía), es fijar los recursos que los países desarrollados deben movilizar en favor de las economías en desarrollo, que tienen más difícil acceder a la financiación.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países desarrollados movilizaron 136.700 millones de dólares (121.800 millones de euros) en 2024 (último ejercicio con información disponible), aún lejos del compromiso de 300.000 millones de dólares fijado en la COP29 de Bakú para 2035.

Los fondos para luchar contra el cambio climático pueden proceder de gobiernos, bancos de desarrollo o inversores, y pueden desembolsarse mediante subvenciones, préstamos o inversiones directas.

En 2025, último ejercicio cerrado, la inversión en transición energética creció un 8 % respecto a 2024 y alcanzó los 2,3 billones de dólares (2,05 billones de euros), según el informe 'Energy Transition Investment Trends' ('Tendencias de la inversión en transición energética'), elaborado por la consultora BloombergNEF (BNEF).

Aunque la inversión en transición energética está en máximos, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado desde el 27 % interanual de 2021.

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Las mayores sumas se destinaron a la electrificación del transporte (893.000 millones de dólares, un 39 % del total), energías renovables (690.000 millones de dólares), y redes (483.000 millones de dólares).

La inversión en electrificación creció un 21 % y la destinada a redes lo hizo un 17 %, pero descendió un 9,5 % la dedicada a las energías renovables.

También crecieron las inversiones en sistemas de almacenamiento energético, hasta 71.000 millones de dólares.

La región de Asia-Pacífico acaparó la mayor parte de las inversiones, el 47 %, con China como el mercado más destacado, que recibió 800.000 millones de dólares, aunque experimentó su primer descenso.

Sin embargo, aumentó la inversión en Europa (un 18 %, hasta 455.000 millones de dólares) y, a pesar del regreso de Donald Trump a la presidencia, en EE.UU. (un 3,5 %, hasta 378.000 millones de dólares).

De los 2,3 billones invertidos en 2025, 1,2 billones se captaron a través de deuda, mediante la emisión de bonos verdes y préstamos bancarios. Este capítulo creció un 17 %, impulsado por el mayor apetito de la banca global y de los fondos de inversión.

Las inversiones en energías fósiles descendieron por primera vez desde 2020, sobre todo en los negocios de exploración y producción de petróleo y gas ('upstream').

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que la inversión global en energía crecerá un 5 % este año, hasta 3,4 billones de dólares.

La mayor parte se destinará a tecnologías de bajas emisiones y a infraestructuras asociadas (redes y almacenamiento), capítulo que acaparará unos 2,2 billones de dólares.

A pesar de estas cifras, el World Economic Forum advierte de que la transición energética "se está fragmentando".

Según el 'Energy Transition Index 2026' (Índice de transición energética 2026'), "las tensiones geopolíticas, los cuellos de botella en las infraestructuras y el aumento de la demanda energética ponen de manifiesto las vulnerabilidades de este proceso a escala global".

El World Economic Forum apunta que la incertidumbre política y el endurecimiento de las condiciones de financiación son "los principales obstáculos para mantener el impulso" en la transición energética.

El informe hace hincapié en que "la fragmentación geopolítica, el aumento de la demanda y la concentración de los flujos de inversión están ampliando la brecha entre las economías líderes y las rezagadas".

El Acuerdo de París, firmado en 2015, establece que los países ricos deben conceder financiación a los países en desarrollo, pero las economías industrializadas quieren ampliar la base de contribuyentes para incluir a China y a las petromonarquías del Golfo Pérsico.

Uno de los problemas es que, según la OCDE, dos tercios de la financiación climática se proporcionan a través de préstamos y no todos los países tienen la misma capacidad de endeudamiento.

En general, los países en desarrollo deben pagar tipos de interés más elevados que las economías avanzadas.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el alemán Gerd Müller, apuntó recientemente, en una entrevista con EFE, que paradójicamente "los países que menos han contribuido al cambio climático deben pagar un precio más alto para frenarlo".