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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 05:25

La jacaranda, el árbol latino que tiñe Sídney de morado y atrae a miles de visitantes

Imagen sin descripción

Sídney (Australia), 13 nov (EFE).- Cada primavera, las jacarandas, árboles originarios de Latinoamérica, tiñen de morado las calles de Sídney y anuncian la llegada del verano austral, en un espectáculo que atrae a miles de turistas y cuyo arraigo en la ciudad se remonta a una iniciativa de un hospital materno que regalaba ejemplares a los nuevos padres.

Por EFE
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La floración comienza habitualmente a mediados de octubre y se prolonga hasta diciembre, aunque noviembre concentra el momento de mayor esplendor, cuando las copas de estos árboles se llenan de pequeñas flores violetas y los pétalos comienzan a cubrir aceras, parques y jardines, en una estampa que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la primavera australiana.

Uno de los rincones más fotografiados es McDougall Street, en el barrio de Kirribilli, al norte de la ciudad, donde las jacarandas forman un corredor de flores sobre la calle y atraen cada temporada a numerosos visitantes, hasta el punto de que el Ayuntamiento de North Sydney establece cortes temporales de tráfico durante los fines de semana para gestionar la afluencia de peatones, una medida que puede prolongarse durante seis semanas.

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre cuántas personas viajan específicamente para contemplar las jacarandas, la ciudad recibió 68,4 millones de visitantes nacionales e internacionales en el año terminado en junio de 2026, según el organismo oficial del Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, Destination NSW, entre ellos 3,8 millones de viajeros extranjeros, que realizaron estancias por un total de 122,8 millones de noches.

Detrás de este espectáculo hay también una historia que se remonta a 1952, cuando la hermana Irene Haxton, responsable de un hospital de maternidad en Caringbah, al sur de Sídney, comenzó a regalar un pequeño ejemplar de jacaranda a cada familia que recibía un recién nacido, con la idea de que los padres lo plantaran y pudieran verlo crecer al mismo tiempo que sus hijos.

La iniciativa terminó dejando una huella en el paisaje de los barrios de St George y Sutherland Shire, donde numerosos ejemplares plantados por aquellas familias se convirtieron con los años en árboles adultos, una tradición que también contribuyó a extender la presencia de esta especie en los jardines de las viviendas australianas.

La jacaranda procede de Latinoamérica y fue introducida en Sídney durante la década de 1850, con un primer ejemplar documentado en el Real Jardín Botánico en 1857, antes de popularizarse progresivamente en calles y espacios públicos por su resistencia y su espectacular floración.

Más de siglo y medio después de su llegada, este árbol extranjero forma parte de la identidad visual de Sídney y cada noviembre vuelve a convocar a residentes, fotógrafos y turistas bajo sus ramas, mientras los nuevos brotes anuncian la cercanía del verano austral.

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