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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:55

La OIM eleva a 340.000 los desplazados internos por el conflicto en Yemen

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Ginebra, 13 nov (EFE).- Más de 340.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por el aumento de las hostilidades y el deterioro de la seguridad en los últimos meses en Yemen, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Por EFE
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Según la agencia de Naciones Unidas, muchos de los desplazados proceden de tres gobernaciones de la costa oeste y sur, epicentro de los actuales enfrentamientos entre ejército y milicias hutíes: Taiz (más de 224.000 personas), Lahj (72.000) y Al Hudeida (40.000).

"Muchos han tenido que desplazarse dentro de sus propias gobernaciones, lo que añade presión a comunidades que ya tenían dificultades para atender las necesidades básicas", indicó la OIM en un comunicado.

La agencia reiteró que las hostilidades y los bloqueos en zonas como Taiz siguen dificultando la distribución de asistencia.

"Los problemas de acceso están retrasando la entrega de ayuda esencial mientras las necesidades humanitarias siguen aumentando", declaró el jefe de misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev.

El largo conflicto civil en Yemen se intensificó en septiembre, cuando los hutíes lanzaron una ofensiva en el oeste del país, dos meses después de que la coalición liderada por Arabia Saudí bombardeara el aeropuerto de Saná, la capital yemení, controlada por los rebeldes.

Riad interviene militarmente en el conflicto yemení desde 2015, al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido.

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