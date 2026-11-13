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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:20

La OMS advierte que 950.000 desplazados en Gaza están expuestos a las inundaciones

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Ginebra, 13 nov (EFE).- Unos 950.000 desplazados en Gaza, muchos de ellos en tiendas de campaña, viven en zonas expuestas a inundaciones, 400.000 de ellos en lugares de riesgo extremadamente elevado, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de que se hayan registrado ya fallecimientos por riadas.

Por EFE
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"Esta semana, unos pocos días de lluvia nos han mostrado lo que nos depararán los próximos meses, y el invierno ni siquiera ha llegado, lo peor está aún por llegar", alertó en rueda de prensa la representante de la OMS en los Territorios Palestinos, Reinhilde van de Weerdt.

El pasado domingo, por ejemplo, el derrumbe de un talud de arena en una zona costera de la Franja a causa de las fuertes lluvias sepultó varias tiendas de desplazados y mató a una mujer y tres niños.

Van de Weerdt alertó que en los campamentos inundados, las malas condiciones higiénicas por el agua estancada y los desechos favorecen la aparición de enfermedades respiratorias, y señaló que los casos de éstas en niños han aumentado este año, pese al alto el fuego.

"Las temperaturas más bajas, los refugios hacinados, la mala ventilación y las inundaciones harán que los casos aumenten, especialmente entre niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas", señaló en rueda de prensa en formato virtual desde Jerusalén.

Van de Weerdt también recordó cómo el sistema sanitario gazatí sigue siendo víctima de ataques, como el que el jueves sufrió el hospital Naser, con siete muertos y al menos 26 heridos.

"Más de tres años después del inicio de este conflicto la atención sanitaria sigue objeto de ataques, algo que debería alarmarnos a todos", afirmó, recordando que desde octubre de 2023 la OMS ha contabilizado 1.056 incidentes de este tipo, con 1.010 muertos y 1.725 heridos.

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