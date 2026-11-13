La ONU alerta del mayor número de incidentes contra la navegación comercial desde febrero

"A 11 de noviembre, la Organización Marítima Internacional (OMI) había registrado 134 incidentes confirmados en el estrecho de Ormuz y en el conjunto de la zona marítima de Oriente Medio", declaró Khiari en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación regional.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, los ataques en el estrecho de Ormuz se han disparado: "Estos incidentes son inaceptables. Los buques civiles y la navegación comercial no deben convertirse en objetivos", afirmó Khiari.

Además de los ataques, la situación en las vías marítimas también ha obligado a alterar las rutas del comercio por el mar, sobre todo de las exportaciones energéticas.

"Cuanto más persistan estas restricciones, mayores serán los costos económicos y más difícil resultará restablecer la confianza de los operadores comerciales y los flujos de comercio", sostuvo el subsecretario.

Y añadió: "No podemos permitir que esta situación se convierta en la nueva normalidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, apostó por reforzar la cooperación y las negociaciones entre Washington y Teherán.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no necesita un acuerdo con Irán.

"No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos tiempos ya pasaron. ¡Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho!", aseguró Trump en una publicación en su red social, Truth Social.

Por su parte, la representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, Jennifer Locetta, no mencionó las supuestas conversaciones con Irán en la sesión del Consejo y se centró en criticar a la República Islámica.

"Irán está socavando deliberadamente la libertad de navegación, la savia misma de la economía mundial. Ataca abiertamente a buques mercantes como herramienta de política de Estado", declaró Locetta.

La estadounidense también criticó a los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y su ofensiva contra Arabia Saudí, respaldado por Washington.

"Estados Unidos está al lado de sus socios del Golfo frente a los intentos iraníes de socavar la estabilidad regional. Estamos al lado de Arabia Saudita frente a los terroristas hutíes respaldados por Irán", aseveró.

Por su parte, el representante iraní, Amir-Saeid Iravani, acusó a "algunos miembros del Consejo, especialmente a los occidentales", de intentar "distorsionar los hechos, ignorar las causas profundas de la situación e invertir los papeles de víctima y agresor".

"Estados Unidos es el agresor, no la víctima", afirmó, y sostuvo que Washington carece de autoridad "legal, política y moral" para acusar a Irán.

El diplomático defendió que Irán ejerció su derecho a la legítima defensa y atribuyó la inseguridad en el estrecho de Ormuz a la ofensiva estadounidense y a las restricciones impuestas a los puertos iraníes.

Asimismo, exigió a Washington que ponga fin a sus acciones y advirtió de que cualquier nueva ofensiva estadounidense e israelí recibirá una respuesta "inmediata y decisiva".