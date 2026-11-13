La ONU niega haber incumplido su deber en Sudán del Sur y habla de falta de recursos

"Esto no fue un incumplimiento del deber, pero nuestra capacidad para llegar más lejos se vio limitada por los recursos de los que disponíamos", explicó Farhan Haq, portavoz del secretario general, António Guterres, en la rueda de prensa diaria.

El informe de AI acusa a las autoridades de Sudán del Sur y la misión de paz de la ONU (UNMISS) de no adoptar medidas para impedir la masacre del pasado 1 de marzo, a pesar de que ambas partes tenían conocimiento previo de que el ataque era inminente.

AI documentó que entre 1.000 y 1.500 hombres armados de la etnia nuer, procedentes del condado de Mayom (estado de Unity), asaltaron la localidad durante cuatro horas y ejecutaron a civiles a quemarropa.

El balance oficial de las autoridades asciende a al menos 213 muertos -130 residentes, incluidos menores, 76 efectivos de seguridad y siete ciudadanos extranjeros-, la mayoría enterrados en dos fosas comunes a las afueras de esta población fronteriza.

Haq indicó que, antes del ataque, la UNMISS respondió a las alertas tempranas "mediante un diálogo constante con las autoridades y los líderes comunitarios", y solicitó "en repetidas ocasiones" el despliegue de fuerzas de seguridad nacionales adicionales.

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Además, la misión estableció una zona de protección en la que se refugiaban cada noche entre 1.000 y 1.500 residentes: "Cuando comenzó el ataque, las fuerzas de paz trasladaron a los civiles a la base temporal y prestaron asistencia médica vital a los heridos", recalcó Haq, y agregó que allí buscaron refugio entre 2.500 y 2.800 personas.

"En ese momento, nos enfrentamos a un ataque de gran envergadura y coordinado. Y, lamentablemente, contamos con una plantilla considerablemente reducida, ya que esa base era una de las destinadas a cierre debido a las medidas de ahorro de costes aplicadas en todo el sistema de la ONU", destacó el portavoz.

Por ello, explicó, la misión concentró su capacidad en proteger a quienes ya se encontraban refugiados en el lugar: "Dimos prioridad a la protección inmediata de aquellos que buscaban refugio con nosotros".