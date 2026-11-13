ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
38º
Ahora
ver más
38º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 16:15

La ONU niega haber incumplido su deber en Sudán del Sur y habla de falta de recursos

Imagen sin descripción

Naciones Unidas, 13 nov (EFE).- La ONU negó este viernes haber incumplido su deber tras el asesinato de más de 200 civiles en la localidad de Abiemnom (Sudán del Sur) el pasado marzo, después de que Amnistía Internacional (AI) afirmara que el organismo no actuó ante la masacre.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Esto no fue un incumplimiento del deber, pero nuestra capacidad para llegar más lejos se vio limitada por los recursos de los que disponíamos", explicó Farhan Haq, portavoz del secretario general, António Guterres, en la rueda de prensa diaria.

El informe de AI acusa a las autoridades de Sudán del Sur y la misión de paz de la ONU (UNMISS) de no adoptar medidas para impedir la masacre del pasado 1 de marzo, a pesar de que ambas partes tenían conocimiento previo de que el ataque era inminente.

AI documentó que entre 1.000 y 1.500 hombres armados de la etnia nuer, procedentes del condado de Mayom (estado de Unity), asaltaron la localidad durante cuatro horas y ejecutaron a civiles a quemarropa.

El balance oficial de las autoridades asciende a al menos 213 muertos -130 residentes, incluidos menores, 76 efectivos de seguridad y siete ciudadanos extranjeros-, la mayoría enterrados en dos fosas comunes a las afueras de esta población fronteriza.

Haq indicó que, antes del ataque, la UNMISS respondió a las alertas tempranas "mediante un diálogo constante con las autoridades y los líderes comunitarios", y solicitó "en repetidas ocasiones" el despliegue de fuerzas de seguridad nacionales adicionales.

Además, la misión estableció una zona de protección en la que se refugiaban cada noche entre 1.000 y 1.500 residentes: "Cuando comenzó el ataque, las fuerzas de paz trasladaron a los civiles a la base temporal y prestaron asistencia médica vital a los heridos", recalcó Haq, y agregó que allí buscaron refugio entre 2.500 y 2.800 personas.

"En ese momento, nos enfrentamos a un ataque de gran envergadura y coordinado. Y, lamentablemente, contamos con una plantilla considerablemente reducida, ya que esa base era una de las destinadas a cierre debido a las medidas de ahorro de costes aplicadas en todo el sistema de la ONU", destacó el portavoz.

Por ello, explicó, la misión concentró su capacidad en proteger a quienes ya se encontraban refugiados en el lugar: "Dimos prioridad a la protección inmediata de aquellos que buscaban refugio con nosotros".

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar