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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:15

La ONU pide financiación climática que no atrape a países en un "círculo vicioso" de deuda

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Antalya, 13 nov (EFE).- El responsable de cambio climático de Naciones Unidas, Simon Stiell, reclamó este viernes en la COP31 una reforma de la financiación climática para que los países vulnerables puedan protegerse de los desastres sin quedar atrapados en un "círculo vicioso" de deuda y préstamos cada vez más caros.

Por EFE
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"Necesitamos mayores esfuerzos para hacer frente a la deuda, de modo que los países no se vean obligados a elegir entre pagarla o reforzar su resiliencia", dijo Stiell al inicio de un diálogo ministerial sobre financiación climática en la COP31.

Stiell advirtió de que alcanzar los objetivos económicos internacionales no garantiza por sí solo que se atiendan las necesidades de los países, si no cambia también la forma en que se distribuyen los recursos.

En la COP29 de Bakú, hace dos años, se acordó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo en 2035, dentro de un esfuerzo más amplio para alcanzar los 1,3 billones de todas las fuentes ese año.

El desafío, según Stiell, es convertir esas metas en inversiones que permitan transformar las economías, más allá de financiar proyectos aislados.

Muchos países vulnerables sufren un "círculo vicioso", denunció Stiell, porque "la amenaza de inundaciones, incendios, tormentas y sequías encarece sus préstamos incluso antes de que ocurra una catástrofe".

Y cuando llega el desastre, agregó, caen los ingresos, aumentan los costes de reconstrucción y crece la deuda, lo que deja menos recursos para prevenir nuevos daños.

Para romper esa dinámica, Stiell planteó cuatro prioridades: financiación asequible, acceso más sencillo, fortalecimiento de las instituciones nacionales y mayor coordinación internacional.

Aunque consideró esenciales la inversión privada, los préstamos y las garantías, subrayó que las ayudas no reembolsables y los créditos en condiciones muy favorables seguirán siendo fundamentales para los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares y otras economías vulnerables.

También pidió simplificar los procedimientos de acceso a los fondos, ante la enorme cantidad de requisitos administrativos que deben superar los gobiernos para solicitar recursos a toda una maraña de programas e instituciones.

"La financiación climática debe adaptarse a los países, y no al revés", afirmó.

Por ello, propuso canalizar más fondos, cuando sea posible, a través de los tesoros públicos, gobiernos locales, bancos de desarrollo e instituciones financieras nacionales, reforzando su capacidad para gestionar inversiones.

La cuarta propuesta de Stiell busca coordinar financiación, transferencia tecnológica y formación según las prioridades nacionales.

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