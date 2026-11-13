ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 20:30

La ONU prorroga por un año su misión en Abyei, región sudanesa en disputa

Imagen sin descripción

Naciones Unidas, 13 nov (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU acordó este viernes prorrogar hasta noviembre de 2027 el mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad para Abyei (UNISFA, por sus siglas en inglés), con trece votos a favor y las abstenciones de China y Rusia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La resolución para renovar UNISFA, presentada por Estados Unidos, pide la creación de un servicio de policía local en Abyei, limitando el número de policías de la ONU a 640 y el de soldados a 3.250.

Además, exige la retirada de todas las fuerzas armadas no autorizadas en Abyei, entre ellas las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, en inglés), e insta a que se investiguen los ataques contra personal de mantenimiento de la paz, entre otras cosas.

"No se puede seguir aplazando la aplicación de estas medidas ni sustituirse por medias tintas. Después de quince años, las partes cuentan con las herramientas necesarias para cambiar el curso de las cosas", declaró Jeff Bartos, representante de EE.UU. para la Gestión y Reforma de la ONU.

Bartos hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades sudanesas faciliten la creación de un servicio policial en Abyei, de manera que la primera unidad pueda desplegarse en seis meses.

"El Consejo se ha pronunciado: las RSF no ostentan legitimidad política ni militar alguna en Abyei", aseveró.

Por su parte, Sabino Edward Nyawella Amaikwey, representante adjunto de Sudán del Sur ante la ONU, criticó que su delegación "no fue consultada" a la hora de elaborar el texto.

Nyawella aseguró además que los esfuerzos del Consejo "deben centrarse en alentar la cooperación y prestar apoyo a las partes para que logren la paz, en lugar de establecer hitos adicionales que quizás sean difíciles de llevar a la práctica".

Mientras, la representante adjunta de Rusia, Anna Evstigneeva, explicó que su país se había abstenido, entre otras cosas, porque se reemplazó "de forma deliberada 'gobierno sudanés' por 'autoridades sudanesas'".

Evstigneeva también incidió en que el texto no retoma las enmiendas presentadas por Rusia sobre las investigaciones relacionadas con los ataques contra cascos azules, y aseguró no parecerle "útil" darle "prominencia en el documento a cuestiones climáticas, de la mujer o de la infancia".

Por su parte, la delegación de China aseguró que el documento "ejerce una presión innecesaria sobre Sudán y Sudán del Sur".

Abyei es un enclave estratégico y rico en recursos en el limbo político entre Yuba y Jartum, y tanto Sudán como Sudán del Sur (que celebra sus primeras elecciones generales en diciembre de 2026) reclaman su soberanía.

La decisión de la Comisión Electoral sursudanesa de incluir la disputada región de Abyei en el mapa de las circunscripciones geográficas reabrió de golpe una de las heridas diplomáticas más delicadas de la región.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
02
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
03
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más
04
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
05
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro y la goleada de Paraguay: “Buena presentación”
Ver más

Te puede interesar