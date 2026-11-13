La ONU prorroga por un año su misión en Abyei, región sudanesa en disputa

La resolución para renovar UNISFA, presentada por Estados Unidos, pide la creación de un servicio de policía local en Abyei, limitando el número de policías de la ONU a 640 y el de soldados a 3.250.

Además, exige la retirada de todas las fuerzas armadas no autorizadas en Abyei, entre ellas las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, en inglés), e insta a que se investiguen los ataques contra personal de mantenimiento de la paz, entre otras cosas.

"No se puede seguir aplazando la aplicación de estas medidas ni sustituirse por medias tintas. Después de quince años, las partes cuentan con las herramientas necesarias para cambiar el curso de las cosas", declaró Jeff Bartos, representante de EE.UU. para la Gestión y Reforma de la ONU.

Bartos hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades sudanesas faciliten la creación de un servicio policial en Abyei, de manera que la primera unidad pueda desplegarse en seis meses.

"El Consejo se ha pronunciado: las RSF no ostentan legitimidad política ni militar alguna en Abyei", aseveró.

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Por su parte, Sabino Edward Nyawella Amaikwey, representante adjunto de Sudán del Sur ante la ONU, criticó que su delegación "no fue consultada" a la hora de elaborar el texto.

Nyawella aseguró además que los esfuerzos del Consejo "deben centrarse en alentar la cooperación y prestar apoyo a las partes para que logren la paz, en lugar de establecer hitos adicionales que quizás sean difíciles de llevar a la práctica".

Mientras, la representante adjunta de Rusia, Anna Evstigneeva, explicó que su país se había abstenido, entre otras cosas, porque se reemplazó "de forma deliberada 'gobierno sudanés' por 'autoridades sudanesas'".

Evstigneeva también incidió en que el texto no retoma las enmiendas presentadas por Rusia sobre las investigaciones relacionadas con los ataques contra cascos azules, y aseguró no parecerle "útil" darle "prominencia en el documento a cuestiones climáticas, de la mujer o de la infancia".

Por su parte, la delegación de China aseguró que el documento "ejerce una presión innecesaria sobre Sudán y Sudán del Sur".

Abyei es un enclave estratégico y rico en recursos en el limbo político entre Yuba y Jartum, y tanto Sudán como Sudán del Sur (que celebra sus primeras elecciones generales en diciembre de 2026) reclaman su soberanía.

La decisión de la Comisión Electoral sursudanesa de incluir la disputada región de Abyei en el mapa de las circunscripciones geográficas reabrió de golpe una de las heridas diplomáticas más delicadas de la región.