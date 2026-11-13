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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:40

La Policía española revisa prácticas sobre uso de gases tras polémica por cargas en huelga

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Policía Nacional de España dejará de usar sus espráis de defensa personal de gas pimienta en operaciones de orden público pero mantendrá el uso de artificios fumígenos o lacrimógenos como medios antidisturbios llegado el caso, en el marco de una revisión de sus prácticas tras la polémica por las cargas durante el transcurso de la reciente huelga general en el país.

Por EFE
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El Ministerio del Interior español informó hoy de que la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de gas pimienta para que no sea utilizado en este tipo de operaciones, pero seguirá empleando los artificios ATL o gases lacrimógenos al considerarlos "inocuos" y "no lesivos", en contra de lo ordenado la víspera por el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.

Ambos forman parte de la dotación de los efectivos adscritos a la Seguridad Ciudadana como son los agentes antidisturbios, y son defendidos por mandos policiales especialistas en orden público como medios poco lesivos.

Esta revisión de prácticas policiales tiene lugar tras las críticas vertidas sobre su actuación durante protestas desarrolladas durante la huelga general del miércoles, sobre las que la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto una información reservada y el propio Gobierno central ha pedido investigar.

Expertos sanitarios consultados por EFE distinguen los efectos de los gases pimienta de los lacrimógenos, que son sintéticos, si bien ambos, señalan, tienen una duración corta (que describen como "intensa") y efectos secundarios leves y "molestos", pero tratables.

El protocolo sobre los espráis de defensa personal fue actualizado hace apenas un mes por el director adjunto operativo de la Policía, con la introducción de nuevos modelos.

En el documento, firmado el 19 de octubre y al que tuvo acceso EFE, se detalla que este equipamiento policial en dos formatos (Rass Stream MK3 de dotación individual y MK9 para orden público) está formulado químicamente de forma distinta a aerosoles anteriores: no es necesario agitarlos, su uso es seguro en espacios cerrados y se puede aplicar de forma selectiva, al no dispersarse con el viento.

El espray, destaca el texto, ha sido homologado por el Ministerio de Sanidad y está compuesto por oleorresina de capsicum, un extracto natural concentrado que se obtiene a partir de los frutos de plantas del género Capsicum (chiles, ajíes o pimientos picantes).

"Su uso implica la exposición a un agente químico que puede provocar irritación ocular, dérmica y respiratoria y que, no obstante, desde el punto de vista preventivo, este riesgo químico se considera tolerable y controlable", subraya el protocolo.

Respecto al procedimiento de uso, entre otras normas, se permite pulsar el espray "a una distancia recomendada mínima de tres metros" sobre el individuo y siempre ante agresiones o resistencia activa que ponga en riesgo la integridad del policía, de terceros o la seguridad ciudadana.

No se recomiendan estos espráis ante situaciones de resistencia pasiva, personas engrilletadas o sobre menores de edad, ancianos, mujeres embarazadas y ciudadanos con salud débil.

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