La presidenta Keiko Fujimori asiste a la misa del papa León XIV en su regreso a Chiclayo

Fujimori, que públicamente ha manifestado en diversas ocasiones ser católica, viajó también hasta la ciudad, ubicada en la costa norte de Perú, a unos 800 kilómetros de la capital Lima, para ser testigo de uno de los principales momentos de la visita apostólica del Santo Padre a Perú, su país adoptivo.

La mandataria peruana ya compartió con el papa la primera jornada de su visita a Perú, donde no solo lo recibió en el aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a Lima, sino que también se reunió con el pontífice en el Palacio de Gobierno de Lima y luego un encuentro con las principales autoridades del Estado en el Teatro Nacional de Lima.

La presencia de Fujimori en la misa en las Pampas de Pimentel, una desértica explanada a la que han llegado miles de personas, no había sido anunciada previamente por la Presidencia peruana como parte de las actividades oficiales de la gobernante.

Fujimori hizo acto de presencia en la masiva homilía después de que generara polémica el anuncio de que el domingo saldría de viaje a China para participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) mientras el papa permanecía en el país.

El Senado peruano autorizó que Fujimori viaje del 15 al 21 de noviembre a la ciudad china de Shezhen en primer lugar para participar en la Semana de Líderes de APEC y luego a Japón para una visita oficial al país de sus antepasados.

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Sin embargo, la visita del papa León XIV está prevista hasta el lunes, cuando hará una multitudinaria misa en Lima, el último acto de su gira por América Latina, que incluyó también visitas previas a Uruguay y Argentina.

Fujimori se excusó en que tiene programada una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, para el martes, una cita que según el Gobierno ha sido imposible mover.

"Jamás se me ocurriría desairar al Papa León XIV. Soy católica creyente y practicante", señaló la mandataria al Canal N.

En Perú, León XIV está cumpliendo la etapa más larga de su primera gira por América Latina, con un total de seis días donde visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.