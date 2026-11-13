La primera dama de Bolivia invita al papa a visitar el país y conocer la fe de su pueblo

"Uno de los momentos más especiales de este encuentro fue cuando pude extenderle una invitación para visitar Bolivia. Sería una bendición histórica poder recibirlo en nuestra tierra, que conozca de cerca la fe y el cariño de nuestro pueblo", agregó.

Urquidi viajó a Perú por invitación de la presidenta de ese país, Keiko Fujimori, y participó en un encuentro con el papa junto a la mandataria peruana, del que informó en una publicación en X.

"Tuve el profundo honor de saludar y tener una conversación con Su Santidad el Papa León XIV", escribió la primera dama.

Señaló que contó al pontífice sobre la "riqueza humana" y los "desafíos sociales" que afronta su país, por lo que también le pidió que "tenga siempre presente a Bolivia en sus oraciones".

Bolivia ha recibido en su historia la visita de dos papas, Juan Pablo II, en 1988, y Francisco, en 2015.

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Durante su viaje oficial, Juan Pablo II recorrió las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad, Cochabamba y Santa Cruz.

Esa visita se prolongó durante seis días, en los que Juan Pablo II tuvo encuentros con sectores campesinos y mineros, en uno de los momentos más críticos de la historia económica del país.

Por su parte, Francisco estuvo durante unas horas en El Alto y La Paz y centró su visita en Santa Cruz, donde ofició una misa masiva, tuvo encuentro con sectores populares en el que pidió perdón por los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas durante la conquista y también visitó a los reclusos de Palmasola, la cárcel más grande y conflictiva del país.