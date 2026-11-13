La republicana Lauren Boebert, polémica figura MAGA, pierde su escaño en Estados Unidos

La demócrata Eileen Laubacher se impuso en el cuarto distrito electoral de Colorado por unos 3.500 votos (0,9 puntos), desbancando a Boebert y dando un vuelco político a una circunscripción en la que Trump ganó por 18 puntos en 2024.

De esta manera, el Partido Demócrata amplía su mayoría en la Cámara, obtenida en las elecciones del pasado 3 de noviembre, hasta los 256 escaños, frente a los 169 republicanos, mientras otros diez permanecen aún sin asignar.

Boebert, congresista desde 2021, se ha caracterizado por su defensa del derecho a portar armas, sus posiciones ultraconservadoras y su estilo confrontativo.

Es una de las figuras más conocidas del movimiento MAGA ('Hagamos Estados Unidos Grande Otra Vez'), aunque su relación con Trump se deterioró después de que fuera una de los cuatro republicanos que se sumaron a los demócratas en 2025 para forzar una votación que pedía publicar los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pese a la oposición de la Casa Blanca.

Boebert alcanzó notoriedad por varias polémicas, como insinuar que la congresista demócrata de origen somalí Ilhan Omar era una terrorista suicida; difundir teorías falsas sobre un fraude en las elecciones que Trump perdió en 2020, e interrumpir un discurso sobre el Estado de la Unión del entonces presidente Joe Biden en 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En febrero pasado, provocó la interrupción de una comparecencia a puerta cerrada de Hillary Clinton ante un comité del Congreso sobre el caso Epstein, después de publicar en redes sociales fotografías del encuentro, algo que estaba prohibido.

Antes de entrar en política, Boebert era propietaria de un restaurante en Colorado vinculado al activismo a favor del derecho a portar armas.