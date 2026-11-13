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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 21:25

La reunión trilateral Trump-Xi-Putin tratará temas de no proliferación nuclear

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Washington, 13 nov (EFE).- El histórico encuentro a tres bandas entre el presidente estadounidense Donald Trump y sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente, se centrará en tratar la "reducción de armas nucleares", según indicó este viernes la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales.

Por EFE
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"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó otro funcionario estadounidense en una llamada con la prensa.

El encuentro entre Trump, Xi y Putin tendrá lugar durante la celebración de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China).

La cumbre trilateral ha sido comparada con la conferencia de febrero de 1945 que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a Alemania (EE.UU., Reino Unido y la Unión Soviética) se repartieron zonas de influencia en el mundo.

Según una fuente de la Casa Blanca, esta conversación inicial es necesaria teniendo en cuenta que Estados Unidos y Rusia son los que poseen los mayores arsenales de armas nucleares y China es el que más rápido crece a este respecto.

Trump no se ha reunido con Putin desde la cumbre bilateral de agosto del año pasado en Alaska, mientras que con Xi se ha visto en dos ocasiones este año: en mayo, en Pekín, y el pasado septiembre en la Casa Blanca durante una visita de Estado.

Según la Casa Blanca, durante esta visita, que llevará a Trump a Filipinas como primera parada de su gira asiática el próximo miércoles antes de viajar a la ciudad china de Shenzhen, no hay previsto un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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