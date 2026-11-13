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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 21:20

La suspensión de despegues en EE.UU. provoca más de 10.000 retrasos y 1.700 cancelaciones

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Washington, 13 nov (EFE).- La suspensión de los despegues aéreos en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema en las comunicaciones ha provocado este viernes más de 10.000 retrasos y unos 1.700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

Por EFE
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A las 18.30 hora de la costa este (23.30 GMT), unas dos horas y media después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciara que los despegues se paralizaron a escala nacional de manera indefinida, la web Flightaware indicaba que más de 10.500 sufren retrasos en Estados Unidos.

Los aeropuertos más afectados son el de Chicago (436 cancelaciones), el Dallas-Fort Worth (417), el de Denver (392), el de Atlanta (384) y el de Charlotte (374).

A su vez, FlightRadar24 indicaba en un mensaje en X que las cancelaciones de vuelos "ya superan las 1.700 y siguen aumentando rápidamente" y que la ciudad de Chicago lidera también con 229 vuelos suspendidos.

Le siguen dos de Nueva York, LaGuardia (205 cancelaciones) y JFK (189), además del de Atlanta (153) y el de San Francisco (108).

Distintos medios locales y webs de rastreo han confirmado por otra parte que, tras la suspensión, se ha permitido despegar a vuelos que no tenían previsto sobrevolar territorio continental estadounidense, como por ejemplo, aviones que partieron de la costa este con destino al otro lado del Atlántico, o aquellos que volaban a Hawái o a Asia desde aeropuertos en la costa oeste.

Aunque aún no hay cifras oficiales, se cree que está suspensión de despegues puede afectar a cientos de miles de pasajeros en todo Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó ya que la orden de suspender despegues no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a "una interrupción en las telecomunicaciones".

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

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