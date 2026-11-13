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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 20:40

La suspensión de vuelos en EE.UU. provoca decenas de cancelaciones en Canadá

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Toronto (Canadá), 13 nov (EFE).- La suspensión de las operaciones aéreas en Estados Unidos por un fallo en las comunicaciones del control del tráfico aéreo provocó este viernes importantes alteraciones en los aeropuertos canadienses, con al menos 89 vuelos cancelados y otros 170 retrasados en Toronto, Montreal y Vancouver.

Por EFE
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Según datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware, consultados hacia las 17.30 hora local (22.30 GMT), el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, el más importante de Canadá, registraba 45 cancelaciones y 91 retrasos en sus conexiones con Estados Unidos.

En Vancouver, las cancelaciones ascendían a 25 y los retrasos a 40, mientras que el aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau contabilizaba 19 vuelos cancelados y otros 39 retrasados.

Estas cifras incluyen incidencias que no necesariamente están relacionadas con el fallo estadounidense.

Los aeropuertos de Toronto y Montreal anunciaron la suspensión de los vuelos con origen o destino en Estados Unidos, mientras que Calgary también paralizó los despegues hacia el país vecino.

En Ottawa, las autoridades aeroportuarias confirmaron alteraciones en las llegadas y salidas y señalaron que se preparaban para recibir vuelos desviados.

Por su parte, NAV CANADA, responsable del control aéreo canadiense, aseguró que sus sistemas funcionan con normalidad, aunque anunció medidas especiales de gestión del tráfico en Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de los despegues en todo el país por problemas de comunicaciones que afectaban a sus 22 centros regionales de control aéreo.

La medida también podría afectar a vuelos internacionales que sobrevuelan territorio estadounidense.

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