La UA pide un mayor esfuerzo financiero a los Estados miembros para lograr más autonomía

"Debemos aceptar contribuir más a la realización de nuestras ambiciones comunes (...). Soy plenamente consciente del esfuerzo financiero adicional que pedimos a nuestros Estados miembros", declaró Youssouf en su discurso de apertura de la sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la UA dedicado a la financiación de la Unión celebrado en Accra, capital de Ghana.

Ante la "acumulación de crisis" de conflictos, humanitarias, climáticas y sanitarias en el continente, Youssouf señaló la necesidad de un mecanismo continental de prevención, anticipación, coordinación y acción.

"Nos enfrentamos a estos desafíos en un momento en que nuestros socios tradicionales están revisando sus prioridades y reduciendo sus compromisos financieros (...). No podemos seguir dependiendo de la financiación externa para responder a crisis que nosotros mismos consideramos prioritarias", añadió.

Por eso, el jefe de la Comisión (secretariado) propuso elevar el techo de las contribuciones estatuarias, fijadas en un total anual de 200 millones de dólares (unos 162 millones de euros).

Del mismo modo, pidió avanzar hacia la generalización del gravamen del 0,2 % sobre las importaciones extracontinentales elegibles.

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"Solo 18 Estados miembros lo aplican. Ahora debemos examinar las condiciones para una aplicación progresiva y ampliada, teniendo en cuenta las situaciones nacionales", agregó Youssouf.

Aunque reconoció que el Fondo para la Paz de la UA -su principal instrumento financiero para pagar operaciones de prevención, gestión y resolución de conflictos- ha logrado su objetivo de recaudar 400 millones de dólares, lamentó que no puedan movilizarse para responder a las crisis africanas por trabas administrativas.

Así, Youssouf abogó por examinar la posibilidad de autorizar una utilización anual regulada de entre el 10 % y el 20 % del capital del Fondo para la Paz, de forma que no se agote pero que sirva "eficazmente" a la paz.

Su última propuesta fue la creación de un grupo de diez ministros (dos por región) que formule recomendaciones sobre la racionalización de las estructuras de la UA y el control de sus gastos.

"El objetivo no es pedir a algunos que paguen cada vez más, sino permitir que todos contribuyan equitativamente a la realización de nuestras ambiciones comunes. Estas contribuciones son una inversión en nuestra seguridad colectiva, nuestra resiliencia, nuestra integración económica y nuestra soberanía", concluyó.