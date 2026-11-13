La UE abre un intenso debate sobre quién liderará la negociación en la mesa con Moscú

El asunto se debate este viernes en una cumbre europea informal, que solo llevaba en agenda en principio la inteligencia artificial, y en la que no se adoptarán decisiones.

Los líderes de las instituciones europeas y de los países que hablaron a su llegada dejaron claro que la UE quiere estar en la mesa de las negociaciones con los rusos, pero también que hay diferencias sobre quién debería asumir esa tarea.

En los últimos días se ha hablado del presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, y de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, como posibles opciones, pero no hay consenso.

Y Francia y Alemania, los Estados miembros más involucrados ahora en las negociaciones a través del E3 (con Reino Unido), no parecen querer renunciar a su protagonismo actual.

"Es evidente que Europa participará en las conversaciones de paz para salvaguardar nuestros intereses, pero también para apoyar a Ucrania", expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en declaraciones a la prensa al llegar a la cumbre, dejando claro que la UE quiere sentarse directamente a la mesa a negociar con los rusos.

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Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas, que siempre ha defendido la mano dura contra Rusia, opinó este viernes que Moscú la descarta como negociadora europea porque "no quiere a nadie fuerte al otro lado", al tiempo que ha pedido no dar al Kremlin la ventaja de elegir a alguien "débil".

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE, dijo este viernes que confía en que Europa decida en las próximas dos semanas quién hablará por ella en las futuras negociaciones de paz, y subrayó que la figura que ejerza ese papel debería representar no solo a los Veintisiete, sino también a otros países que se han implicado en el apoyo a Kiev, como el Reino Unido o Noruega.

El primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, opinó por su parte que "se le está dando demasiada importancia" al debate de quién representará a Europa, y reconoció que es fundamental proteger los intereses de Europa pero también los "propios de la UE", como la financiación o la futura adhesión de Ucrania, los cuales deben ser representados por las instituciones de la UE.

En ese sentido, se mostró flexible y dijo que el formato E3 "no ha planteado mayores complicaciones" y que tanto ese como el formato E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido), sumado a las instituciones de la UE, le parecen "igualmente legítimos".

El enviado especial estadounidense para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, aseguró la noche anterior que habrá una nueva ronda de conversaciones con representantes de Moscú y Kiev para tratar de poner fin al conflicto y añadió que contará con la participación de socios europeos después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, diera su visto bueno.

Zelenski celebró esa futura participación en las conversaciones, que permitirá a Europa no estar "separada" ni en los márgenes de los contactos como hasta ahora, sino formar parte directamente de las charlas, dijo el jueves tras reunirse con los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.