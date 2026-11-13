La UE buscará atraer inversión para la IA y blindar la democracia frente a sus riesgos

A la vez, subrayaron la necesidad de blindar las democracias frente a los riesgos que pueden derivar de su uso.

"La IA es la tecnología más importante de nuestro tiempo. Europa debe aprovechar al máximo sus beneficios, desde una mayor productividad hasta unos mejores servicios públicos. También debemos gestionar los riesgos y los cambios que traerá consigo, y contribuir a fijar estándares globales para una gobernanza responsable y una IA segura y centrada en el ser humano", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante una cumbre europea informal en la que se habló del tema.

En rueda de prensa, Costa señaló que la UE debe sacar el "mayor provecho" y gestionar los riesgos de la IA, ayudando a establecer los estándares de gobernanza globales.

En el primer debate sobre esta tecnología celebrado a nivel de líderes de la UE participaron el consejero delegado de Mistral, Arthur Mensch, y el profesor y premio Nobel Geoffrey Hinton, conocido como el "padrino de la IA".

Mensch abordó la competitividad y la soberanía tecnológica de Europa, haciendo hincapié en cómo reducir la dependencia exterior y fortalecer las capacidades propias. Asimismo, subrayó la necesidad de impulsar su adopción en toda la economía europea mediante infraestructuras respaldadas por energía limpia asequible y grandes inversiones públicas y privadas.

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Por su parte, el profesor Hinton analizó los riesgos, la seguridad y el impacto social de esta herramienta, con especial atención a su efecto sobre los derechos fundamentales, la protección de los menores, los procesos democráticos y el modelo social europeo.

También planteó cómo afrontar los desafíos de ciberseguridad, evitar la concentración del mercado en unas pocas empresas y articular la contribución europea a la gobernanza internacional para garantizar una IA avanzada segura.