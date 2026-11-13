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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 06:35

Las apuestas deportivas en EE.UU.: un aumento vertiginoso que es cosa de hombres (jóvenes)

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Toronto (Canadá), 13 nov (EFE).- El mercado legal de apuestas deportivas en Estados Unidos pasó de mover 57.000 millones de dólares en 2021 a casi 167.000 millones en 2025, una expansión que está transformando el negocio del deporte en Norteamérica y que tiene entre sus protagonistas a los hombres jóvenes, cada vez más expuestos a problemas financieros y de salud mental.

Por EFE
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Según la Asociación Estadounidense del Juego (AGA), las empresas obtuvieron ingresos brutos de 16.890 millones de dólares en 2025, un 22,6 % más que el año anterior, y generaron 3.710 millones en impuestos estatales. Los 167.000 millones representan el dinero apostado, no las pérdidas de los jugadores.

El negocio también se ha disparado en Canadá, donde las apuestas deportivas a un único acontecimiento son legales desde agosto de 2021.

La provincia de Ontario abrió el mercado a operadores privados en abril de 2022 y, desde entonces, el volumen de apuestas deportivas y otros pronósticos por internet ha aumentado un 64 %: de 6.969 millones de dólares canadienses (unos 4.912 millones de dólares estadounidenses o 4.400 euros) en el ejercicio 2022-2023 a 11.414 millones de dólares canadienses en 2024-2025, según el organismo regulador iGaming Ontario.

La clientela tiene un marcado perfil generacional y masculino. Una encuesta del Instituto Siena y la Universidad de San Buenaventura señala que el 52 % de los hombres estadounidenses de 18 a 49 años mantiene una cuenta activa en plataformas de apuestas deportivas por internet, frente al 27 % del conjunto de los adultos.

La misma encuesta muestra que el 89 % de los apostantes encuentra más interesante seguir los partidos cuando apuesta y el 85 % cree que puede ganar dinero.

El investigador Justin Balthrop, de la Universidad de Nebraska, advierte de que conocer bien un deporte puede hacer creer a los aficionados que disponen de una ventaja sobre las casas de apuestas, aunque no necesariamente sea así.

A ello se suman la presión del grupo y la publicidad. Un estudio de la Universidad de Washington halló una asociación entre la percepción de que los amigos aprueban las apuestas y una mayor participación en ellas entre los jóvenes.

En Canadá, la Universidad Metropolitana de Toronto constató que el 77 % de los hombres apostantes menores de 30 años ve publicidad de apuestas al menos una vez a la semana y que el 60 % reconoce que influye en su comportamiento a la hora de apostar.

Las consecuencias también tienen nombre propio. El exjugador de los Toronto Raptors Jontay Porter, que llegó a apostar más de 30 millones de dólares estadounidenses en sus dos primeras semanas en la plataforma FanDuel, relató a la revista The New Yorker que hizo 143 apuestas por más de un millón de dólares durante un solo fin de semana.

Porter, expulsado de por vida de la NBA en 2024 por violar sus normas sobre apuestas, también perdió 500.000 dólares que había conseguido mediante un préstamo con su vivienda como garantía. El reportaje describe cómo FanDuel lo incorporó a un programa VIP que ofrecía bonificaciones y otros incentivos para seguir apostando.

Entre los apostantes estadounidenses, el 60 % admite haber aumentado el importe de alguna apuesta para intentar recuperar pérdidas, según Siena. Un estudio del Urban Institute señala que el 15 % de los jugadores menores de 30 años ahorra menos debido a sus apuestas.

La Reserva Federal de Nueva York ha relacionado la legalización con el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos para automóviles entre los menores de 40 años.

En Ontario, otra investigación halló que las visitas a urgencias por trastornos del juego casi duplicaron las que se habrían producido sin la expansión del mercado digital, con aumentos concentrados entre los hombres jóvenes.

El Consejo Nacional sobre Problemas del Juego de EE. UU. señala, además, que el 70 % de quienes contactaron con su línea de ayuda en 2025 eran hombres y que casi la mitad tenía entre 18 y 34 años.

Y, aunque la mayoría de los apostantes lo hace ocasionalmente, los investigadores advierten de que los perjuicios económicos afectan especialmente a quienes apuestan con frecuencia y disponen de menos recursos.

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