Las entrevistas de los candidatos protagonizan el primer día de la campaña en España

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez (PSOE), tuvo su primer acto oficial en la ciudad norteña de Arnedo, donde pidió "unidad" a los españoles para evitar que el conservador Partido Popular (PP) y el de ultraderecha Vox consigan mayoría absoluta; la mayoría de encuestas apuntan en este principio de campaña a que la izquierda perderá el poder.

Además, se confirmó que el debate cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre y lo albergará la Academia de Televisión, una institución sin ánimo de lucro creada por profesionales del sector, y no un canal público o privado de televisión.

Las campañas electorales saltaron de los medios tradicionales a los nuevos canales y formatos de comunicación, y algunos de los principales líderes políticos españoles, conscientes de su influencia sobre todo en los jóvenes, accedieron a ser entrevistados por el conocido 'youtuber' Jordi Wild.

Fueron Sánchez, Feijóo y Ada Colau -esta por la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA)- , en tanto que el líder de Vox, Santiago Abascal, rehusó la propuesta después de haber confirmado que iba a hacer la entrevista, horas antes de su cita con Wild.

Sánchez dijo en la suya que los políticos también tienen derecho a cambiar de opinión, preguntado por el criterio diferente que aplicó, según el momento, a algunos asuntos desde que es presidente del Gobierno (2018).

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Por ejemplo, con los pactos con otras fuerzas políticas, la amnistía para los responsables del proceso independentista catalán ilegal de 2017 o el estatus del Sáhara Occidental.

Por su parte, Feijóo fue preguntado por su manejo del inglés, que reconoció que no tiene, y por una polémica foto que se hizo en 1995 con Marcial Dorado, un antiguo contrabandista de tabaco que luego fue condenado por narcotráfico, entre otros asuntos.

"Yo lo que no tengo fotos es con prostitutas financiadas con fondos públicos", dijo Feijoó a Wild en referencia al exministro socialista español de Transportes José Luis Ábalos, que cumple 24 años de cárcel por corrupción.

Y Colau justificó su asistencia al pódcast para acercarse a los jóvenes, a quienes considera un "tema pendiente" de la política española porque la perciben como "un terreno hostil".

La candidata de Frente Amplio agregó que la derecha está sintonizando con el enfado de la ciudadanía mejor que Sánchez y consideró que es un "error político" negar este descontento social "real".

Consciente de la importancia que el voto joven podría tener para el Partido Popular en las elecciones, Feijóo puso el foco en ellos en el primer día de campaña.

Feijóo comenzó con un acto en la capital española acompañado de la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que acusó a Sánchez de haber "robado" no solo dinero, sino la seguridad a los españoles y de ser "un peligro para todos, especialmente para las mujeres".

El líder de la oposición decidió arrancar la campaña rodeado de jóvenes en un momento en el que su voto es clave, ya que, según numerosas encuestas, Vox lleva la delantera entre esos votantes.

Según dijo, los jóvenes son quienes van "a gestionar el futuro de España" y "nadie tiene más ganas" que ellos de cambiar el país.

FA por su parte inició la campaña electoral centrándose en el asunto de la vivienda y pidió apoyos bajo el lema 'Un voto como una casa'.

Aunque no organizó ningún mitin en esta primera jornada, Colau protagonizó una charla en Madrid sobre regeneración democrática en la que puso el foco en la corrupción, que calificó como "una de las principales amenazas de la democracia".

También adelantó algunas medidas anticorrupción que Frente Amplio lleva en su programa para las elecciones, como impedir que las empresas corruptoras trabajen con la administración pública durante al menos 20 años.

Santiago Abascal se reafirmó en su decisión de no acudir a la entrevista de Wild, que canceló horas antes de la cita que tenía confirmada, mientras que la izquierda le acusó de tener "miedo" y le tachó de "cobarde".

"No me arrepiento de ninguna decisión", dijo Abascal desde la ciudad de Toledo en su primer mitin de campaña, e inistió en que las palabras de Vox y de sus candidatos "no van a ser cedidas en exclusiva nunca".

Vox sigue tratando de dar por zanjada la controversia tras la cancelación a última hora de la entrevista de su líder y redirigir la atención mediática hacia su programa político.

Abascal defiende la decisión de suspender esta entrevista y que sus dirigentes no acudan a ninguna otra en la que luego no pueda disponer de la grabación íntegra y decidir sobre su difusión.

No lo comparten así parte de sus seguidores en las redes sociales ni algunos dirigentes del partido, que sin embargo acatan la decisión de la dirección.