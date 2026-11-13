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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 21:15

Las principales aerolíneas de EE. UU. suspenden sus despegues por orden de la FAA

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Nueva York, 13 nov (EFE).- Delta, American Airlines y United Airlines informaron este viernes de que han suspendido las salidas de sus vuelos nacionales desde Estados Unidos, después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) ordenara detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país.

Por EFE
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Las tres compañías aclararon que los vuelos que se encuentran actualmente en ruta continuarán hacia sus destinos.

Delta aseguró en un comunicado que su objetivo es "reanudar las salidas de forma segura tan pronto como sea posible", y recalcó que está atendiendo a los clientes afectados mientras continúa en vigor la suspensión impuesta por la FAA.

United Airlines precisó en otra nota que algunos vuelos estaban siendo desviados debido a la congestión provocada por la acumulación de aviones en tierra en sus principales centros de operaciones.

La suspensión de los despegues aéreos en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema en las comunicaciones ha provocado este viernes más de 10.000 retrasos y unos 1.700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

Los aeropuertos más afectados son el de Chicago (436 cancelaciones), el Dallas-Fort Worth (417), el de Denver (392), el de Atlanta (384) y el de Charlotte (374).

A su vez, FlightRadar24 indicaba en un mensaje en X que las cancelaciones de vuelos "ya superan las 1.700 y siguen aumentando rápidamente" y que Chicago lideraba también con 229 vuelos suspendidos.

Le siguen dos de Nueva York, LaGuardia (205 cancelaciones) y JFK (189), además de Atlanta (153) y el de San Francisco (108).

La FAA explicó que la suspensión de los despegues se debe a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad".

De esta manera, todo el tráfico aéreo de salida "deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso" y los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso".

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, explicó en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

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