Lecornu ofrece subidas salariales a los funcionarios sin convencer a los sindicatos

El jefe del Gobierno recibió a los representantes de los funcionarios cuatro días después de haberlo hecho con el resto de los sindicatos, que salieron de la reunión con una subida del salario mínimo muy por debajo de sus pretensiones.

El resultado es una nueva convocatoria de huelga general para el 17 de noviembre, doce días después de la que, según sus datos, sacó a las calles del país a 1,6 millones de manifestantes.

Como entonces, las asociaciones estudiantiles, que también fueron recibidas por el Gobierno, anunciaron que se sumarán a ese llamamiento, lo que amenaza con poner contra las cuerdas a un Ejecutivo que tiene poco margen de maniobra, en plena negociación de los presupuestos para 2027, sin mayoría parlamentaria y con una deuda que ronda el 120 % del PIB.

"El Gobierno rechaza desbloquear medios presupuestarios a la altura para responder a la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios", indicó el sindicato CFDT, el principal del país, en un comunicado, en el que aseguró que se sumarán a la huelga general.

Su líder en el sector privado, Marylise Léon, se había mostrado prudente sobre si acudir a esta nueva jornada de paros y manifestaciones, pero todo apunta a que acabarán sumándose al llamamiento de la más radical CGT.

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La líder de este segundo sindicato, Sophie Binet, consideró que las propuestas del primer ministro están "totalmente desconectadas" de sus reivindicaciones y señaló que el conjunto de los sindicatos llamarán a la huelga general el martes.

Lecornu puso sobre la mesa un incremento salarial y anunció la apertura de una mesa de concertación para, durante un mes, tratar de llegar a un acuerdo con los sindicatos de los funcionarios.

Entre sus ofertas, desveladas a través de la red social X, aseguró que la negociación incluirá "medidas de urgencia de revalorización de los bajos salarios y una reforma estructural de las parrillas salariales".

El jefe del Ejecutivo también propuso avanzar en la igualdad salarial entre hombres y mujeres, mejorar las ayudas a los carburantes para quienes tengan que desplazarse, reforzar la protección de los funcionarios heridos o amenazados y mejorar el respeto a su neutralidad.

El primer ministro ha multiplicado en las últimas semanas los encuentros y reuniones con los diferentes sectores para tratar de suavizar la tensión social que vive el país desde el detonante de la revuelta estudiantil de los alumnos de instituto.

Desde hace más de un mes cada sábado se multiplican las manifestaciones en el país, en las que convergen las protestas obreras, estudiantiles y de los llamados 'chalecos amarillos'.

Ni la subida del 1,6 % del salario mínimo, avanzada a diciembre, ni su compromiso de revisar el sistema de acceso a la universidad que reclaman los estudiantes ha calmado los llamamientos a la protesta.