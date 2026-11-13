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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 13:35

Liberada una italiana tras 12 años en prisión gracias a un giro en un polémico homicidio

Imagen sin descripción

Roma, 13 nov (EFE).- La Justicia italiana puso este viernes en libertad a una mujer, Monica Busetto, que llevaba 12 años en prisión por un asesinato que no cometió, según han demostrado unas fotografías publicadas recientemente en un programa de televisión.

Por EFE
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Busetto, una enfermera de 64 años, había sido condenada a 25 años de cárcel por el asesinato de su vecina Lida Taffi Pamio, de 87, quien fue asesinada y robada en su domicilio de Mestre (norte de Italia) en 2012.

El caso dio un giro cuando tres años después otra mujer, Susanna Milly Lazzarini, fue detenida por otro asesinato similar y que, en el juicio, confesó que en realidad la asesina de Taffi Pamio había sido ella, según recogen los medios locales.

Sin embargo, sus declaraciones, en las que llegó a cambiar varias veces su versión de los hechos, fueron consideradas poco fiables por los jueces, que mantuvieron la condena de Busetto.

La principal prueba que llevó a la condena de la enfermera fue una cadena incautada en su casa: los investigadores consideraron que era compatible con la que había sido robada a la víctima y, además, contenía una pequeña cantidad de su material genético.

Ahora, el Tribunal de Apelación de Trento (norte) ha decidido su puesta en libertad al revisar unas fotografías familiares de los años Ochenta recuperadas por el programa televisivo 'Le Iene' y que demuestran que la cadena de la víctima tenía otras características.

Esto desbarataba la tesis de la primera condena: el collar no era de la víctima, sino de la condenada.

Los abogados ya habían solicitado anteriormente la revisión de la condena debido a las contradicciones entre las sentencias de Busetto y Lazzarini.

El veredicto de este viernes supone la libertad de Busetto que, según sus abogados, recibió la noticia en la prisión de Verona con mucha emoción, "casi incrédula".

"Ahora tenemos que decirle a Monica: perdón por el retraso", declaró a los medios su abogado, Stefano Busetto, tras conocer la decisión judicial.

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