Listado de ganadores de la 27º edición de los Latin Grammy

Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios.

'Lux (Complete Works)', de Rosalía

'¿Y Ahora Qué +?', de Alejandro Sanz

'LUX (Complete Works)', de Rosalía

'Nombre y Apellido', de Luis Enrique y De La Ghetto

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'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', de Bizarrap & Daddy Yankee