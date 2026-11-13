Lo acordado y lo pendiente en el diálogo venezolano impulsado por EEUU para la transición

A continuación, lo acordado, lo pendiente y un par de puntos claves más sobre este proceso:

Las partes, que iniciaron formalmente las negociaciones en agosto, han acordado una renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia -señalado por la oposición y organizaciones de derechos humanos de estar copado por afines al chavismo y ser un brazo ejecutor del Gobierno-, un proceso que se encuentra en la fase de presentación de candidaturas y que se espera finalice el 11 de diciembre con la designación de los nuevos jueces.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la opositora Dinorah Figuera -y donde no está representado el partido de María Corina Machado-, también pactaron la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra -una de las principales demandas del chavismo aunque aún sin concretar-, además del desbloqueo de sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, entre ellos la Agencia EFE.

Además, acordaron la revisión de leyes -aunque aún no se han revisado- que han sido usadas para inhabilitar políticos, como a la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado. También pactaron que se revisará la definición y tipificación de terrorismo en la normativa utilizada ampliamente para acusar a personas contrarias o críticas del chavismo, según ONG.

Pese a ser una de las principales demandas de diversos sectores, las partes no han alcanzado acuerdos concretos en tres ciclos de diálogo sobre la celebración de elecciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá de la fecha de unos comicios, aún ni siquiera se ha pactado la renovación del Consejo Nacional Electoral -controlado por el chavismo-, que proclamó ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 en medio de denuncias de fraude y sin publicar las actas.

Según Figuera, en Venezuela habrá "elecciones justas y blindadas", que estima sean a finales del próximo año o principios de 2028, pero antes se necesita "desmontar el aparato alrededor" del sistema electoral y crear las condiciones que garanticen la credibilidad del voto.

Entretanto, está pendiente que sigan avanzando procesos abiertos como el levantamiento de las restricciones para acceder a páginas web, ya que aún se registra un centenar de sitios bloqueados, y también que se reanude el proceso de liberación de presos, sobre todo políticos.

Esta nueva fase de conversaciones comenzará casi tres semanas después de que Machado regresara a Venezuela tras estar en el exterior desde diciembre de 2025, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Desde su regreso, el 25 de octubre, la exdiputada se ha reunido con activistas opositores, familiares de presos políticos, estudiantes universitarios, afectados por el devastador doble terremoto del pasado junio.

Machado, cuyo equipo ha dicho que está dispuesta a sentarse a conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó recientemente que la transición política es "irreversible" y que espera que el proceso de diálogo entre el chavismo y el grupo opositor encabezado por Figuera tenga éxito y cumpla con su objetivo: la convocatoria electoral.

Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. explicó recientemente que el Gobierno de Donald Trump apoya una hoja de ruta en Venezuela para lograr la renovación de organismos como el judicial y el electoral en los próximos meses, lo que debería llevar a la mandataria interina a declarar vacante la Presidencia y abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

El pasado 9 de noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que, según la hoja de ruta, el renovado Tribunal Supremo debería estar constituido a mediados de diciembre y, "muy poco después", se creará el nuevo consejo electoral.

Según Rubio, aún quedan asuntos por resolver, como garantizar que los más de siete millones de venezolanos en el exterior puedan votar, una cuestión que abordó con el canciller venezolano, Oliver Blanco.