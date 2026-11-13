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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:10

Los extranjeros suponen el 19 % de universitarios en España y se disparan en las privadas

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Madrid, 13 nov (EFE).- Los estudiantes extranjeros que asisten a las universidades españolas rozan los 283.000, un 19 % del total, y en los últimos nueve años su crecimiento se ha disparado en los centros privados al aumentar en más de 80.700, el doble que en las públicas.

Por EFE
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Las instituciones universitarias públicas españolas recibieron 168.637 extranjeros y las privadas 113.897 en el curso 2024-2025, de acuerdo a la edición más reciente de la Estadística de Internacionalización de la Educación Universitaria en España, lo que significó un aumento de 8.630 estudiantes en la universidad pública española y de 14.155 en las privadas, respecto al curso anterior.

El total de estudiantes extranjeros en 2024-2025 fue concretamente de 282.584, casi 23.000 más que el año anterior.

La cifra representa un 19,4 % de los 1.454.704 universitarios contabilizados en dicho curso.

Y mientras en las universidades públicas el crecimiento de estudiantes extranjeros fue de 49.622 en los últimos nueve años, en las privadas aumentaron en 80.719 más.

La comunidad (región) de Madrid es la que tiene más estudiantes extranjeros en sus universidades, con 61.090 o un 21,6 % del total, y también la que tiene más extranjeros en instituciones privadas: 27.474 frente a 33.622 que van a las públicas.

La segunda región española con más extranjeros en centros privados está muy alejada de la cifra madrileña y es Cataluña (11.323 estudiantes), seguida de Valencia y Castilla y León (8.777 y 8.649, respectivamente).

Cataluña destacó como el destino de los estudiantes de fuera de España que van a universidades públicas (40.046) en 2024-2025, y fue también el segundo mayor destino para ellos, un 18,2 % del total.

Franceses, colombianos y mexicanos son las principales nacionalidades de los universitarios extranjeros que eligen centros privados en Madrid, mientras que las públicas madrileñas son elegidas por chinos, italianos y estadounidenses.

En Cataluña, a las universidades privadas van sobre todo franceses, seguidos a mucha distancia de italianos y alemanes, frente a los estadounidenses, chinos e italianos, que eligen centros públicos.

Después de Madrid la region con más estudiantes extranjeros en el curso 2024-2025 fue Cataluña (51.369), Comunidad Valenciana (31.421) y Andalucía (29.387).

Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Galicia, Asturias y Baleares, no tuvieron ningún estudiante extranjero en sus universidades.

En el curso 2024-2025 hubo 66.938 programas de movilidad, 215.596 matrículas ordinarias y otras 79.169 matrículas ordinarias de extranjeros residentes.

Por nacionalidades destacan: Colombia (34.275 universitarios), Italia (26.402), Francia (21.102), Ecuador (19.035), China (14.432), Perú (13.213), EEUU (12.916), México (11.833) y Alemania (10.037).

No obstante, Italia es el país con más programas de movilidad (11.913), seguido de Estados Unidos y Alemania (9.674 y 6.368, respectivamente).

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