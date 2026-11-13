Los Latin Grammy rinden homenaje póstumo al legendario salsero Willie Colón

Pastori fue la encargada de abrir el espectáculo con una versión aflamencada de 'Oh, qué será?' y posteriormente Peña, su colaborador y coautor del emblemático tema 'Idilio' tomó el escenario junto a Fonseca y el hijo del salsero, Miguel Colón.
La argentina Nathy Peluso interpretó el tema 'Usted abusó', en la que Colón compartió su talento con la cubana Celia Cruz en 1977; Luis Enrique cantó 'El gran varón', del álbum 'Top Secrets' de 1989, y Grupo Niche cerró el homenaje con una versión animada de 'La murga'.
El legado "de inspiración y disciplina" del conocido como 'El Malo del Bronx' fue recordado durante la alfombra roja previa a la gala como Fonseca, quien destacó a EFE la creatividad del artista, capaz de "trascender muchas cosas".
"Willie Colón fue el arquitecto de lo que todos nosotros y todos ustedes afuera conocen como salsa. No era nada más el trombonista que tocaba bien, era un creador", dijo a EFE por su parte el cantautor nicaragüense Luis Enrique.
La ceremonia número 27 de estos premios a la música en español y portugués también rindió tributo al mexicano José Alfredo Jiménez, ‘El Rey de la Canción Ranchera’ a 100 años de su natalicio.
Las regias de The Warning abrieron el homenaje con una versión rock de 'El caballo blanco', mientras que Reik cantó ‘La Media Vuelta’.
Sofía Reyes y Edgar Barrera interpretaron 'Si nos dejan', y vestida de charra Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, cantó 'El Rey'.