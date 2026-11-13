ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 00:55

Los Latin Grammy rinden homenaje póstumo al legendario salsero Willie Colón

Imagen sin descripción

Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel 'Cucco' Peña subieron al escenario de los premio Latin Grammy que se celebraron este jueves en Las Vegas para rendir homenaje al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado febrero a los 75 años de edad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Pastori fue la encargada de abrir el espectáculo con una versión aflamencada de 'Oh, qué será?' y posteriormente Peña, su colaborador y coautor del emblemático tema 'Idilio' tomó el escenario junto a Fonseca y el hijo del salsero, Miguel Colón.

La argentina Nathy Peluso interpretó el tema 'Usted abusó', en la que Colón compartió su talento con la cubana Celia Cruz en 1977; Luis Enrique cantó 'El gran varón', del álbum 'Top Secrets' de 1989, y Grupo Niche cerró el homenaje con una versión animada de 'La murga'.

El legado "de inspiración y disciplina" del conocido como 'El Malo del Bronx' fue recordado durante la alfombra roja previa a la gala como Fonseca, quien destacó a EFE la creatividad del artista, capaz de "trascender muchas cosas".

"Willie Colón fue el arquitecto de lo que todos nosotros y todos ustedes afuera conocen como salsa. No era nada más el trombonista que tocaba bien, era un creador", dijo a EFE por su parte el cantautor nicaragüense Luis Enrique.

La ceremonia número 27 de estos premios a la música en español y portugués también rindió tributo al mexicano José Alfredo Jiménez, ‘El Rey de la Canción Ranchera’ a 100 años de su natalicio.

Las regias de The Warning abrieron el homenaje con una versión rock de 'El caballo blanco', mientras que Reik cantó ‘La Media Vuelta’.

Sofía Reyes y Edgar Barrera interpretaron 'Si nos dejan', y vestida de charra Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, cantó 'El Rey'.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre
Ver más
04
Fútbol Argentino
Estudiantes gana la Supercopa Argentina antes de la gran final de la Libertadores
Ver más
05
Nacionales
Sojero con dos condenas por delitos ambientales vuelve a sembrar soja cerca de un pozo comunitario en Guairá
Ver más

Te puede interesar