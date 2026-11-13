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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:55

Lula llega a Manila para su primera visita de Estado a Filipinas antes de la cumbre ASEAN

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Manila, 13 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este viernes a Manila, invitado por su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., para realizar una visita de Estado, la primera de un presidente brasileño en ejercicio a Filipinas, antes de su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Por EFE
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Recibido con honores militares, bailes tradicionales y alfombra roja, el mandatario brasileño fue saludado por autoridades filipinas a su llegada en el aeropuerto de la capital, acompañado de miembros de su comitiva.

El mandatario brasileño, de 81 años, inicia así su viaje de Estado de dos días al archipiélago tras su reciente victoria electoral, y será recibido este sábado por Marcos en el Centro de Convenciones Internacional de Filipinas (PICC), donde ambos mantendrán una reunión bilateral.

Según un comunicado de la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia filipina, el encuentro busca avanzar en su relación con el país, al que calificó de "socio clave" para mejorar la cooperación en foros multilaterales y entre territorios del Sur Global.

Los dos países, que cumplen 80 años de relaciones diplomáticas, quieren "ampliar la colaboración en comercio e inversión, agricultura, energía, ciencia y tecnología, defensa y cooperación técnica", según el comunicado.

El domingo, Lula participará como invitado en la cumbre de la ASEAN, que Filipinas preside este año y a la que se espera que asistan más de una veintena de líderes, entre ellos el estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Tras la cumbre, Lula viajará directamente a España para apoyar a Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, según confirmaron este jueves fuentes del Gobierno español.

Será así el primer viaje de Lula a España tras la victoria electoral del pasado 25 de octubre frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras quedar segundo en la primera ronda.

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