Mamdani logra un acuerdo nacional con Trump para frenar normativa de cupones alimenticios

"El presidente ha accedido a conceder a los propietarios de pequeñas empresas una prórroga de al menos 90 días para cumplir con una normativa que habría afectado a decenas de miles de tiendas de alimentación y bodegas de todo el país que aceptan el programa", explicó Mamdani en una rueda de prensa.

Según explicó el edil, la prórroga entra en vigor este viernes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos acordó hace unos meses ampliar el número de productos básicos que las tiendas debían tener en sus estantes para poder aceptar pagos con las tarjetas en las que el Gobierno de Trump ingresa los fondos del SNAP, los cupones de alimentos.

Mamdani cargó contra la decisión al acusar al Gobierno federal de poner en riesgo las tiendas de conveniencia y los comercios de Nueva York y de todo el país.

Según explicó, la nueva normativa exige a los pequeños comercios tener más variedades de alimentos en las categorías de lácteos, cereales, proteínas y frutas y verduras.

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"Para los gigantes corporativos del sector alimentario, estos requisitos no supusieron un gran reto, pero la historia fue diferente para nuestras tiendas de barrio y bodegas", aseveró el alcalde.

Las tiendas que no cumplan con los nuevos requisitos se enfrentan a riesgos de cierre.

El alcalde agradeció la decisión a Trump y a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que se produjo unos días después de que Mamdani solicitara por carta una prórroga de seis meses a esta normativa.

El acuerdo se produce en un momento de choque entre ambos gobiernos por los recortes de Trump a los cupones de alimentos.

Más del 12 % de la población de EE.UU. recibe asistencia de SNAP, especialmente en Nueva York, donde 1,6 millones de habitantes dependen de este programa.

Las bodegas y las tiendas de barrio representan la principal fuente de alimentos básicos para muchas familias y este programa de cupones supone para ellos una parte vital para sobrevivir financieramente. En algunos puntos de la ciudad, como en El Bronx, llegan hasta el 70 % de sus ingresos.