Marcha estudiantil en Chile por alza de combustibles termina en incidentes con la Policía

La protesta liderada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) inició de forma pacífica, pero conforme avanzó se inició el enfrentamiento entre encapuchados que tomaron la primera línea y los agentes del orden público.

Algunos lanzaron petardos, fuegos artificiales y bombas de ruido que fueron respondidos con lanzamiento de bombas lacrimógenas y el uso de carros lanzaaguas por parte del personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Los manifestantes citaron a esta marcha cuando aún no había finalizado el paro de camioneros -que arrancó el pasado martes- y que reclamaba por el precio de las bencinas, y terminaron dispersados por motivo de los disturbios.

La convocatoria para manifestarse no había sido autorizada por la delegación presidencial de la Regional Metropolitana, según reflejaron medios locales, por lo que la policía desplegó un contingente y tomó acciones para acabar con la marcha.

El inicio de la protesta, sin embargo, estaba programado para la tarde de este viernes cuando las organizaciones de camioneros y transportistas ya habían levantado el paro, luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo y tomara medidas para contener el alza de los combustibles.

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Algunos grupos de camioneros disconformes con las soluciones planteadas por la Administración del presidente José Antonio Kast se mantuvieron hasta el mediodía aún con bloqueos de vías a lo largo del país, los cuales levantaron paulatinamente tras la advertencia del Ejecutivo de usar la fuerza para despejar las vías.

El Gobierno llegó a un acuerdo el jueves, tras intensas horas de negociación, con algunas de las organizaciones involucradas en el paro que había sido convocado como indefinido y que mantuvo las principales autovías del país con obstrucciones.

El pacto incluye congelar el alza de los combustibles hasta marzo del año que viene, revertir el último incremento de los carburantes que entró en vigencia el jueves (cercano a los 40 pesos chilenos para gasolina y diésel) y disminuir en otros 100 pesos adicionales el precio del diésel.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

La crisis de los combustibles arrancó el pasado marzo, cuando Kast decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.